Elezioni Universitarie in Bicocca. L’impegno di “Studenti per le Libertà” a sostegno di Churchill Omokaro

Alla Università Bicocca il 18/19/20 Novembre si svolgono le elezioni universitarie. E’ vero che le competizioni elettorali negli atenei, oggi come in passato, richiamano sempre un numero ridotto di studenti che votano, ma sono sempre un segnale interessante delle tendenze politiche del futuro, dell’orientamento politico di tanti giovani che andranno a formare la classe dirigente del futuro. A maggior ragione in una città come Milano dove vi sono ben 230 mila studenti universitari iscritti.

Un segnale interessante è quello che viene dalle liste di Studenti per le Libertà, la associazione studentesca di ispirazione liberale vicina a Forza Italia, che in questi mesi ha sostenuto strenue battaglie per garantire la liberta di accesso e di dibattito negli atenei dove le prevaricazioni di gruppetti di “Propal” erano purtroppo quotidiane.

Studenti per le Libertà presenterà la sua lista per l’ateneo della Bicocca col nome “Orizzonte”. Fra i candidati al Consiglio degli Studenti ci sarà Churchill Omokaro, che frequenta il corso di laurea magistrale in Scienza dei Materiali.

Churchill Omokaro, nato a Torino e cresciuto in Nigeria, rappresenta quei tantissimi studenti che sono venuti a Milano per frequentare i corsi universitari e che rendono la città internazionale e cosmopolita. La sua candidatura per Orizzonte/ Studenti per le Libertà è un simbolo di apertura e di superamento di ogni forma di discriminazione. Altre formazioni studentesche hanno storto il naso per la sua volontà di candidarsi ma Churchill vuole portare le sue energie e le sue idee di libertà al servizio degli studenti di Milano che guardano al futuro globale.