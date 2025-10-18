Milano, Tricolore in primo piano: la manifestazione di Barbuto e Patrioti Italiani.

Un’altra manifestazione patriottica sta per andare in scena a Milano. Si tratta del presidio organizzato dal movimento delle bandiere di Azzurra Noemi Barbuto e dai Patrioti Italiani di Frank Mascia, che avrà luogo in piazza Oberdan oggi pomeriggio alle 15.«Sabato 18 ottobre scendiamo in piazza con una sola bandiera: quella italiana. Niente simboli di partito, niente slogan: solo orgoglio e amore per la nostra patria» aveva scritto Noemi Barbuto sui social un paio di settimane fa, annunciando la manifestazione.

Per Frank Mascia, invece, la manifestazione di oggi sarà un’occasione per portare in alto i colori italiani. «L’iniziativa nasce – dichiara Frank Mascia – con l’obiettivo di riaffermare l’importanza dei simboli che rappresentano la storia, il sacrificio e l’identità del popolo italiano. Durante l’evento verranno condivisi momenti di riflessione e interventi dedicati alla valorizzazione del tricolore come segno di appartenenza, rispetto e orgoglio nazionale.» Questa sarà quindi la seconda manifestazione pubblica di Frank Mascia, dopo quella organizzata in piazza Bottini a maggio di quest’anno.