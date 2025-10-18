Milano, allarme azzardo: “Fenomeno in crescita inesorabile”

L’allarme sul fenomeno del gioco d’azzardo si intensifica a Milano e in Lombardia. Secondo i dati elaborati da Federconsumatori, Cgil e Fondazione Isscon e presentati dalla Camera del Lavoro, la città metropolitana di Milano si conferma il principale polo dell’azzardo online a livello regionale.

I Dati del Gioco a Milano:

A Milano e provincia, il giocato complessivo (fisico e online) è stimato in circa 3,9 miliardi di euro , con perdite che superano i 600 milioni .

, con che superano i . La spesa media annuale pro capite (fascia 18+) nel capoluogo è di 3.377 euro .

pro capite (fascia 18+) nel capoluogo è di . Solo per il gioco online , la spesa media per cittadino adulto è di 2.093 euro , superando la media lombarda (1.711 euro) e allineandosi a grandi città come Roma (2.526 euro) e Torino (1.968 euro).

, la spesa media per cittadino adulto è di , superando la media lombarda (1.711 euro) e allineandosi a grandi città come Roma (2.526 euro) e Torino (1.968 euro). La sola Città Metropolitana di Milano concentra quasi il 40% dell’intera raccolta regionale del gioco online.

dell’intera raccolta regionale del gioco online. Comuni come Cernusco sul Naviglio (+27 milioni di raccolta online), Sedriano (+19 milioni) e Cinisello Balsamo (+23 milioni) hanno registrato incrementi particolarmente elevati in un solo anno.

La Situazione in Lombardia:

La Lombardia nel 2024 ha registrato perdite complessive per 3,9 miliardi di euro , quasi il 17% del totale nazionale stimato in 23 miliardi.

per , quasi il del totale nazionale stimato in 23 miliardi. I giocatori online in Lombardia sono quasi 400.000 .

in Lombardia sono quasi . La spesa media mensile per giocatore effettivo tocca i 2.600 euro , pari a oltre 31.000 euro all’anno, una cifra superiore a uno stipendio medio.

La raccolta complessiva in regione ha raggiunto 4,8 miliardi di euro, segnando una crescita del +18,9% rispetto al 2023 e del +34,6% rispetto al 2022.

L’Allarme Sociale: Cgil Milano e Federconsumatori lanciano l’allarme, definendo il fenomeno come “in continua ed inesorabile crescita, che produce effetti devastanti sui bilanci familiari e sulla vita di un numero sempre maggiore di persone”. Sottolineano che, nonostante l’aumento della povertà e della precarietà, il mercato del gioco d’azzardo nel Paese è il più fiorente d’Europa. La preoccupazione è che non vi sia una volontà politica di diminuire l’offerta di gioco, e la possibile compartecipazione delle Regioni alle entrate derivanti da esso non farebbe che aumentare l’offerta a discapito della salute pubblica e della coesione sociale.