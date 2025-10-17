Forza Italia: “Troppi disagi, Comune faccia chiarezza su tempi dei lavori in via Cesare Correnti”

“I commercianti di via Cesare Correnti vivono nell’incertezza perché, dopo il ritrovamento dell’amianto e la rimozione dei binari dismessi, non sanno ancora se e quando la strada verrà nuovamente chiusa per nuovi lavori. È inaccettabile che, dopo anni di cantieri e disagi, il Comune non sia in grado di fornire una risposta chiara” affermano Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Forza Italia e assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, e Giampaolo Berni Ferretti, consigliere di Municipio 1 di Forza Italia, che hanno presentato un’interrogazione per chiedere spiegazioni sui tempi e sulle modalità degli interventi legati alla M4 tra via Caminadella e via Cesare Correnti.

Nel dettaglio, i due esponenti azzurri chiedono “trasparenza e rispetto per chi lavora e vive in questa zona. Il Comune deve chiarire una volta per tutte se i lavori sono davvero terminati o se ci saranno nuove chiusure, magari per la rimozione del pavé, e per quanto tempo. I commercianti non possono continuare a pagare il prezzo di una gestione confusa e priva di programmazione.

Palazzo Marino – concludono – deve rendere pubblico un cronoprogramma dettagliato e prevedere misure di sostegno per le attività che hanno già subito gravi perdite economiche. Milano non può essere ostaggio di cantieri infiniti e comunicazioni opache. I cittadini meritano chiarezza, non l’ennesima presa in giro.”

Di seguito l’Interrogazione: