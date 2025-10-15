Narcotraffico e ‘ndrangheta: arresti e perquisizioni

I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo arresti nei confronti di 15 persone (12 in carcere e 3 ai domiciliari) presunti affiliati alla ‘ndrangheta della locride, accusati, a vario titolo, di traffico internazionale di stupefacenti dal Sudamerica.

Le indagini hanno permesso di individuare una fitta rete criminale operante tra la Lombardia e la Calabria che – fanno sapere gli inquirenti – utilizzando sofisticati apparati di messaggistica criptata e sfruttando diretti contatti con appartenenti alle consorterie criminali campane e albanesi, ha movimentato, in poco più di 12 mesi, volumi di cocaina per un controvalore di oltre 18 milioni di euro.

Sono emersi collegamenti tra gli indagati e organizzazioni criminali, anche di matrice albanese, con ramificazioni in Nord Europa e Sudamerica, in grado di importare consistenti quantità di droga da distribuire nelle principali piazze di spaccio della Lombardia, per poi reimpiegare i proventi illeciti in ambito internazionale. L’operazione, inoltre, ha permesso di rilevare l’esistenza di un saldo rapporto tra rappresentanti delle ‘ndrine “Papalia-Carciuto”, “Marando-Trimboli” e “Barbaro ‘U Castanu” e un gruppo criminale di matrice camorristica, satellite del dan “Di Lauro” di Napoli. Nel corso dell’indagine sono state acquisite, tramite il canale Europol e attraverso Ordine Europeo d’Indagine, numerose conversazioni su dispositivi criptati di ultima generazione, utilizzati dagli indagati per pianificare le importazioni dall’estero di stupefacente ed il loro pagamento tramite il sistema di compensazione-trasferimento informale di valore noto come fei ch ‘ien.

Sono in corso perquisizioni nella provincia di Milano, Pavia e Reggio Calabria con l’ausilio di unità cinofile cashdog e antidroga.