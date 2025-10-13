Lombardia, nasce il “Circolo dell’Automobile”

E’ stato inaugurato il Circolo dell’Automobile, il nuovo progetto voluto dal Cavaliere del Lavoro Giovanna Mazzocchi Bordone, Presidente di Editoriale Domus, e dedicato a chi continua a credere nel valore profondo dell’automobile. A conferma del forte legame con il territorio di appartenenza il Circolo prende vita in Lombardia, all’interno dell’Automotive Safety Center di Vairano, circuito fondato da Quattroruote nel 1995 per offrire un luogo in cui mettere alla prova, in condizioni controllate, i valori tecnici e culturali dell’automobile.

Gli edifici di un’antica azienda agricola, situati all’interno del perimetro del circuito, sono stati trasformati in un ambiente progettato non per esporre, ma per vivere: un luogo dove guidare, dialogare, confrontarsi, ritrovare il senso pieno di una passione che non è mai stata solo tecnica o estetica, ma anche civile e culturale. Il Circolo si propone come un punto d’incontro per chi vuole continuare a pensare l’automobile non solo come mezzo, ma come linguaggio e oggetto che ha ancora molto da raccontare.

“In un tempo in cui tutto sembra spingere verso la disintermediazione, verso l’istantaneo e il virtuale, ho voluto creare un luogo fisico che restituisca valore alla presenza, al dialogo diretto, alla profondità dell’incontro – ha spiegato Giovanna Mazzocchi Bordone – non si tratta di celebrare l’automobile come icona nostalgica, ma di riconoscerle il diritto a essere ancora pensata come oggetto tecnico, forma di cultura, libertà e innovazione progettuale. Una parte della nostra identità, della nostra storia e del nostro futuro”.

Il Circolo dell’Automobile nasce nel solco della tradizione familiare di Editoriale Domus, fondata da Gianni Mazzocchi, editore visionario e protagonista della cultura italiana del Novecento che nel 1956 fonda Quattroruote. Un’eredità che oggi si rinnova nella volontà di sua figlia Giovanna (attuale Presidente del Gruppo) di creare non un museo, né un club elitario, ma un luogo vivo e dinamico che unisce l’esperienza alla riflessione, nutrendo il dibattito sul passato, sul presente e sul futuro dell’automobile.

A guidare il Circolo dell’Automobile, nel ruolo di Presidente, è stato chiamato Gian Luca Pellegrini, direttore di Ruoteclassiche e direttore editoriale di Quattroruote, che ha spiegato: “Con questo progetto proviamo a dare all’automobile uno spazio che oggi sembra mancare: non quello del mercato, non quello della nostalgia, ma quello del pensiero. Un luogo dove tornare a distinguere, argomentare, immaginare. Dove si possa ancora dire che l’automobile è stata una delle forme più complesse e fertili del Novecento, e che per questo merita di essere interrogata, non semplicemente celebrata. Il Circolo nasce per questo: per coltivare una passione che non coincide con il possesso, ma con l’intelligenza critica, con il piacere dell’esperienza e con la responsabilità della memoria”.