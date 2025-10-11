Incontro con l’On. Salini, ospite dell’Associazione Mille – Milanesi Liberi Europei

Le sfide che attendono l’Unione Europea per tornare protagonista dei nuovi scenari economici e politici

I l 9 ottobre 2025 l’On. Massimiliano Salini, vicecapogruppo del PPE e membro della Commissione per l’ambiente, il clima e la sicurezza alimentare è stato ospite dell’Associazione Mille Milanesi Liberi Europei. Tema dell’incontro, il futuro delle istituzioni europee, che ha fornito molti interessanti spunti di riflessione.

L’On. Salini ha spiegato con molta franchezza quali sono gli ostacoli per un ruolo politico più significativo dell’Unione Europea. In primis, lo scarso peso del Parlamento rispetto al Consiglio europeo, composto dai governi in carica dei 27 Paesi. In secondo luogo, l’insufficiente budget dell’UE, ancora di molto inferiore a quello dei singoli Stati, cosa che non consente di attivare delle politiche efficaci nei vari settori di investimento. L’On. Salini ha anche ribadito la necessità di realizzare l’Agenda Draghi, che richiede però fondi congrui con l’aumento del bilancio: senza maggiore disponibilità di fondi, le banche non fanno credito all’UE ed è impossibile istituire debito europeo. Questo preclude all’Unione Europea la possibilità di investire in modo adeguato sulla difesa e sui satelliti a livello comunitario.

Inoltre, senza una cassa comune europea più consistente non si riesce ad attuare una politica ambientale rilevante, differente dagli obiettivi del “Green Deal”, un modello sulla sostenibilità imposto dall’alto con l’insidia economica e politica della dipendenza da tecnologie non europee, oltre che da lobby di potere.

L’On. Salini crede fortemente nell’Unione Europea. Per questo ha sottolineato che i vari Stati membri dovrebbero investire maggiormente nel progetto comune, destinandogli più contributi, altrimenti risulta impossibile mettere in atto politiche fondamentali come quelle menzionate, dalla difesa comune ai satelliti, a un’adeguata politica ambientale.