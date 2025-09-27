“Casa del Made in Italy”: firmato il protocollo tra Fondazione Fiera e MIMIT

È stato firmato oggi il protocollo per avviare un rapporto stabile e continuativo di collaborazione a livello territoriale tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, a beneficio dell’imprenditoria, delle filiere locali e del Made in Italy.

A suggellare l’accordo per la valorizzazione delle eccellenze italiane nei mercati nazionali e internazionali Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, e Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera Milano, che contestualmente hanno annunciato la nascita della prima Casa del Made in Italy in una fiera, che sarà ospitata negli spazi del Centro Servizi del quartiere espositivo di Rho.

Gli obiettivi dell’accordo

Nell’ambito dell’accordo, della durata iniziale di tre anni, le parti si impegneranno a promuovere e sviluppare congiuntamente iniziative e progetti al fine di: favorire la partecipazione delle imprese italiane, in particolare delle PMI, alle principali manifestazioni fieristiche come strumento di crescita, visibilità e sviluppo. Facilitare l’incontro tra imprese, investitori, buyer internazionali e la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, utilizzando la piattaforma fieristica come hub di connessione. Accrescere l’attrattività del sistema fieristico italiano a livello globale; agevolare lo sviluppo di servizi innovativi all’imprenditoria e la diffusione dei principali strumenti pubblici di supporto alla nascita e allo sviluppo di impresa.

L’impegno di Fondazione e del MIMIT

Si impegnerà inoltre a collaborare con il Mimit per il coinvolgimento in eventi, congressi, convegni e workshop e per la definizione di programmi congiunti per promuovere momenti di incontro tra istituzioni, operatori e imprese. Infine, Fondazione metterà a disposizione il proprio Centro Studi per la realizzazione di analisi e ricerche con focus su temi relativi ai settori fieristico e congressuale, nonché per la propria rete di rapporti consolidati con il mondo universitario e di ricerca. La volontà di cooperazione si inserisce nella recente iniziativa avviata da Fondazione Fiera Milano, “Alleanza per il Made in Italy”, che mira a promuovere un dialogo continuativo sul ruolo del sistema fieristico nello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, coinvolgendo diversi attori in un percorso comune di valorizzazione dei comparti industriali di cui le manifestazioni fieristiche sono espressione, a rafforzare l’attrattività del territorio e sviluppare una maggiore sinergia tra quest’ultimo e le fiere.

Oggi inauguriamo la prima Casa del Made in Italy nella Fiera Milano.

Un progetto importante e significativo: il primo tangibile riscontro del protocollo sottoscritto nei giorni scorsi con Aefi e It-Ex, le due principali associazioni fieristiche d’Italia che finalmente hanno un percorso condiviso e unitario”, ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. “Partiamo oggi da Milano per raggiungere presto tutte le altre principali fiere nazionali e internazionali d’Italia” ha aggiunto. “Con le Case del Made in Italy puntiamo a valorizzare appieno il potenziale delle nostre aziende, accompagnandole lungo il percorso verso il successo internazionale. Le fiere, da sempre strumenti fondamentali per la crescita industriale e commerciale, potranno contare su questi nuovi presidi del Mimit, al fianco delle imprese per supportarle con gli strumenti messi in campo dal governo e raccogliere le istanze necessarie per rafforzare il nostro ecosistema produttivo”.

Il commento di Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare questa collaborazione, che rappresenta un passo importante per rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese e promuovere la Casa del Made in Italy, simbolo di qualità e innovazione, con il riconoscimento del ruolo strategico che le fiere rivestono per il Paese, come strumento di crescita e sviluppo” ha dichiarato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

“Voglio ringraziare il Ministro Urso che oggi ha ribadito la sua grande attenzione verso il mondo fieristico. Come Fondazione Fiera Milano siamo convinti che il sistema fiere debba essere fatto di sinergie e dialogo tra istituzioni, associazioni e imprese, con l’obiettivo comune di promuovere le eccellenze e le filiere produttive italiane, nel nostro Paese e all’estero, anche attraverso una maggiore collaborazione tra le associazioni fieristiche AEFI e IT-EX”.

Il commento di Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera Milano.

“Le fiere sono una leva strategica per lo sviluppo economico e il più potente strumento di internazionalizzazione che le imprese hanno a disposizione”, ha dichiarato Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera Milano. “Sono piattaforme globali dove il Made in Italy incontra il mondo, dove si aprono mercati e si costruiscono alleanze. Grazie a questo Protocollo mettiamo la forza e la proiezione internazionale di Fiera Milano al servizio delle imprese italiane, accompagnandole in un percorso di crescita che va oltre i confini nazionali.

Le nostre manifestazioni, riconosciute tra le più rilevanti a livello europeo e mondiale, diventano così un ponte stabile tra le eccellenze del Paese e i grandi flussi internazionali di business, rafforzando la capacità competitiva dell’Italia nel lungo periodo”. Le Case del Made in Italy fungono da presidio istituzionale del Mimit sul territorio e promuovono le eccellenze italiane attraverso la diffusione delle politiche ministeriali, la collaborazione con realtà locali e la promozione delle manifestazioni fieristiche. Sono inoltre punto di accesso e strumento messo a disposizione di cittadini e imprese per raccogliere e analizzare le esigenze locali e del tessuto imprenditoriale, attraverso il dialogo diretto con enti, associazioni e imprese.

Il sistema fieristico milanese si conferma un asset strategico del Paese.

Sostiene oltre 36.000 imprese espositrici (di cui 10.000 all’estero) e ospita più di 4,5 milioni di visitatori l’anno. Più nello specifico, le oltre 50 manifestazioni realizzate da Fiera Milano generano, per le sole aziende espositrici italiane, ricavi per circa 47 miliardi di euro e 17,5 miliardi di euro di export, con una quota di export pari al 38% del loro fatturato realizzato in Fiera Milano. Fiera Milano genera 8,1 miliardi di euro di indotto sul territorio nazionale, di questi 4,3 ricadono in Lombardia. In Italia il 46% delle imprese fa innovazione. Tra gli espositori che partecipano alle fiere la percentuale sale al 65%.

