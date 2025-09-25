One Health Day: tre giorni dedicati a salute, sport e sostenibilità

Oggi l’inaugurazione di “One Health Day” a Piazza Città di Lombardia, l’evento per unire salute e sport.

Tre giorni dedicati a salute, sport e sostenibilità. Da giovedì 25 a sabato 27 settembre, in Piazza Città di Lombardia, a Milano, è in programma ‘One Health Day’, evento gratuito e aperto a tutti che propone un grande laboratorio a cielo aperto dedicato al tema della salute coniugata allo sport.

Atteso il Presidente Fontana e il Sottosegretario Picchi

Con la collaborazione di Regione Lombardia e con il patrocinio di Coni, Cip e delle federazioni sportive, nonché di associazioni ed enti di cultura, l’appuntamento vuole coinvolgere istituzioni, università, Irccs, realtà di volontariato e territoriali. L’obiettivo è favorire un dialogo ampio e partecipato sui temi della visione One Health.

Il 25 settembre, alle 11.30, l’apertura ufficiale del programma con l’esibizione in Piazza Città di Lombardia della Fanfara dei Bersaglieri e, a seguire, a partire dalle ore 12.30, l’inaugurazione ufficiale dell’evento con la presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del sottosegretario allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

I premi

Nel corso della giornata conclusiva, oltre alla premiazione del contest fotografico promosso dall’Istituto italiano di fotografia, si terranno anche le premiazioni dei contest sportivi organizzati dalle federazioni aderenti. Dalla maglia ufficiale della squadra BIPink come premio del contest ciclistico fino al Trofeo Libellule Insieme Ets per il miglior percorso di inclusione sportiva. Un riconoscimento concreto a chi porta innovazione, talento e valori One Health nello sport.