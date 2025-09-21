Il commento di Luciano: anticipi della 4a giornata di serie A

Buongiorno e buona domenica, tra venerdì e ieri 4 anticipi della 4a giornata di serie A. Anche stavolta c’è chi ha messo i bastoni tra le ruote a qualche big, come il Verona che ha fermato sul pari la Juventus, ma avrebbe meritato anche di più
Lecce-Cagliari 1-2

Secondo successo consecutivo per il Cagliari di Pisacane: dopo il 2-0 casalingo al Parma, trova anche la vittoria 1-2 in trasferta a Lecce, avanti con lo stacco di Tiago Gabriel al 5′, ma poi ribaltato dalla doppietta del Gallo Belotti, alle sue prime segnature con la nuova maglia. Sardi momentaneamente terzi a 7 punti con Cremonese e Udinese. Di Francesco resta ultimo a quota 1.

Bologna-Genoa 2-1

Dopo 12′ di recupero, un guizzo di Castro e un rigore più che discusso su un tocco di braccio dubbio in area di Valentin Carboni, il Bologna rimonta 2-1 il Genoa, a segno al 63′ con Ellertsson dopo tanta noia per i ritmi lenti per il grande caldo al “Dall’Ara”. Tantissime proteste nel finale, con Vieira espulso. Felsinei a 6 punti, Grifone resta a quota 2.

H.Verona-Juventus 1-1
Eccola, la terza big che inciampa in serie A. E non solo perde due punti, ma rischia di tornare a casa a mani vuote contro un Verona molto grintoso e determinato.

Decisive le reti nel primo tempo di Conceicao e di Orban su rigore. Bianconeri poco brillanti, stanchi e molto polemici per le decisioni arbitrali (rigore concesso per mano di Joao Mario, mancata espulsione di Orban per gomitata a Gatti). Ma trema al 69′ la Juventus, corner da sinistra, sponda di Unai Unez, arriva sul secondo palo Serdar, che insacca ma il rileva e conferma un fuorigioco, vantaggio veronese annullato. Zanetti contento dei suoi, che hanno lottato e meritato il pareggio.

Udinese-Milan 0-3
ll Milan vince, sbanca il Friuli battendo l’Udinese e sale a 9 punti in classifica, a -1 dalla Juventus al momento capolista a 10. La squadra di Allegri, in tribuna per la squalifica, centra il terzo successo consecutivo e infligge la prima sconfitta alla formazione di Runjaic, incapace di frenare gli avversari praticamente per tutti i 90′. Rossoneri trascinati da un ottimo Pulisic, autore di una doppietta e soprattutto giocatore più pericoloso in assoluto: sblocca il risultato al 40′ insaccando a porta vuota dopo una respinta di Sava, e fa 3-0 al 53′ su una bella ripartenza di Rabiot.
In mezzo, al 46′, la rete di Fofana che capitalizza un recupero palla, propiziato sempre da Pulisic. Il Milan è promosso a pieni voti, guidato da Modric e Rabiot in mezzo al campo, non subisce praticamente nulla e si rammarica solo per la prova di Gimenez, ancora a secco e autore di un brutto errore a tu per tu col portiere, sul punteggio di 0-0.
Oggi in campo tutte le altre, ad eccezione di Napoli e Pisa, che si sfideranno domani sera al Maradona. Dopo questi anticipi della 4a giornata, vedremo oggi il resto delle partite.
Buon pomeriggio a tutti!

