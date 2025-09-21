Il commento di Luciano: anticipi della 4a giornata di serie A

l l Milan vince, sbanca il Friuli battendo l’Udinese e sale a 9 punti in classifica, a -1 dalla Juventus al momento capolista a 10. La squadra di Allegri, in tribuna per la squalifica, centra il terzo successo consecutivo e infligge la prima sconfitta alla formazione di Runjaic, incapace di frenare gli avversari praticamente per tutti i 90′. Rossoneri trascinati da un ottimo Pulisic, autore di una doppietta e soprattutto giocatore più pericoloso in assoluto: sblocca il risultato al 40′ insaccando a porta vuota dopo una respinta di Sava, e fa 3-0 al 53′ su una bella ripartenza di Rabiot.

In mezzo, al 46′, la rete di Fofana che capitalizza un recupero palla, propiziato sempre da Pulisic. Il Milan è promosso a pieni voti, guidato da Modric e Rabiot in mezzo al campo, non subisce praticamente nulla e si rammarica solo per la prova di Gimenez, ancora a secco e autore di un brutto errore a tu per tu col portiere, sul punteggio di 0-0.

Oggi in campo tutte le altre, ad eccezione di Napoli e Pisa, che si sfideranno domani sera al Maradona. Dopo questi anticipi della 4a giornata, vedremo oggi il resto delle partite.

