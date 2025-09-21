Il commento di Luciano: anticipi della 4a giornata di serie A

Lecce-Cagliari 1-2
Secondo successo consecutivo per il Cagliari di Pisacane: dopo il 2-0 casalingo al Parma, trova anche la vittoria 1-2 in trasferta a Lecce, avanti con lo stacco di Tiago Gabriel al 5′, ma poi ribaltato dalla doppietta del Gallo Belotti, alle sue prime segnature con la nuova maglia. Sardi momentaneamente terzi a 7 punti con Cremonese e Udinese. Di Francesco resta ultimo a quota 1.
Bologna-Genoa 2-1
Dopo 12′ di recupero, un guizzo di Castro e un rigore più che discusso su un tocco di braccio dubbio in area di Valentin Carboni, il Bologna rimonta 2-1 il Genoa, a segno al 63′ con Ellertsson dopo tanta noia per i ritmi lenti per il grande caldo al “Dall’Ara”. Tantissime proteste nel finale, con Vieira espulso. Felsinei a 6 punti, Grifone resta a quota 2.
H.Verona-Juventus 1-1
Decisive le reti nel primo tempo di Conceicao e di Orban su rigore. Bianconeri poco brillanti, stanchi e molto polemici per le decisioni arbitrali (rigore concesso per mano di Joao Mario, mancata espulsione di Orban per gomitata a Gatti). Ma trema al 69′ la Juventus, corner da sinistra, sponda di Unai Unez, arriva sul secondo palo Serdar, che insacca ma il rileva e conferma un fuorigioco, vantaggio veronese annullato. Zanetti contento dei suoi, che hanno lottato e meritato il pareggio.
Udinese-Milan 0-3
In mezzo, al 46′, la rete di Fofana che capitalizza un recupero palla, propiziato sempre da Pulisic. Il Milan è promosso a pieni voti, guidato da Modric e Rabiot in mezzo al campo, non subisce praticamente nulla e si rammarica solo per la prova di Gimenez, ancora a secco e autore di un brutto errore a tu per tu col portiere, sul punteggio di 0-0.