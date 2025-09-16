Milano: lavorare nelle risorse umane, ADHR Group forma e assume

HR Talent Program

Al via “HR Talent Program”, consolidato format dell’agenzia per il lavoro ADHR Group che selezionerà fino al 30 settembre laureati o laureandi under 30 domiciliati o residenti in Lombardia che desiderano acquisire competenze pratiche e iniziare una carriera nel settore Risorse Umane. Un percorso di formazione specifica e gratuita, dal 13 al 22 ottobre in presenza a Milano. Vitto e alloggio pagati per chi viene da fuori città. “Molti dei nostri attuali professionisti sono partiti da qui, raggiungendo traguardi importanti”, ha affermato Marta Rosignoli, HR Generalist di ADHR

Il mondo del lavoro

Se è vero che le persone, con le proprie qualità e doti innate, sono oggi più che mai al centro del mondo del lavoro, per competere nelle professioni che governano il settore delle Risorse Umane è altrettanto necessario sviluppare competenze e capacità specifiche del mestiere, per imparare a fare fruttare questo non semplice ma fondamentale lavoro che sta alla base del successo di un’azienda: trovare e scegliere le “persone giuste”.

L’Agenzia per il lavoro ADHR Group aprirà dall’1 al 30 settembre prossimi, le selezioni per l’edizione 2025 del proprio consolidato format “HR Talent Program”: una formazione concentrata e qualificante il cui obiettivo è assumere i corsisti più meritevoli all’interno delle proprie filiali in Lombardia.

Il Talent si rivolge a neolaureati under 30, con laura triennale o specialistica, non occupati e residenti o domiciliati in Lombardia, che potranno inviare le proprie candidature scrivendo a talent@adhr.it o cliccando qui. La formazione, al via dal 13 al 22 ottobre in presenza e modalità full time presso il Talent Garden di Milano, permetterà a ogni partecipante di sviluppare conoscenze e competenze operative, tecniche e trasversali relative alla ricerca e selezione delle risorse umane, consulenza e visite al cliente oltre alla gestione del candidato.

Un affiancamento personalizzato ad opera di un team di esperti guiderà il partecipante, prima e dopo il corso, per crescere in azienda con la possibilità di essere inserito nelle filiali del Gruppo presenti in Lombardia (Milano, San Donato Milanese, Gallarate, Monza, Busto Arsizio, Brescia, Seregno, Treviglio, Vimercate, Lonato del Garda). ADHR offrirà hotel e cene per chi viene da fuori Milano e il pranzo a tutti i partecipanti al Talent.

“Abbiamo diverse posizioni aperte nelle nostre filiali a Milano e in Lombardia”, afferma Marta Rosignoli, HR Generalist di ADHR Group, che continua: “La nuova edizione del nostro Talent vedrà l’assunzione di nuovi Recruitment Specialist, Recruitment Consultant e Sales Account Specialist che potranno man mano crescere in azienda, sia per occuparsi di selezione del personale sia come futuri responsabili di filiale. Molti dei nostri attuali professionisti sono partiti da qui, raggiungendo traguardi importanti”, ha concluso Rosignoli.