Aler, Franco: “Stabile Via Costa ospiterà sede nazionale Fisi”

Notizie in evidenza
Milano PostLeave a Comment on Aler, Franco: “Stabile Via Costa ospiterà sede nazionale Fisi”

L’edificio Aler di via Andrea Costa 20 a Milano sarà riqualificato per ospitare la sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

A renderlo noto è l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco: “Si tratta di un immobile con destinazione d’uso ufficio che sarà valorizzato diventando il quartier generale istituzionale e operativo della FISI, attraverso una locazione di durata ventennale. L’iniziativa presenta un beneficio duplice: da un lato rafforza il ruolo della Lombardia come regione di riferimento per gli sport invernali, anche rispetto al tema dell’eredità olimpica, consentendo alla FISI di mantenere a Milano la propria sede nazionale; dall’altro contribuisce alla rigenerazione dell’area attorno a piazzale Loreto insediando un’attività e una sede istituzionale di grande prestigio”.

L’intervento è coerente con l’attuazione della legge regionale di assestamento di bilancio 2025-2027 che incentiva progetti di riqualificazione di spazi Aler in grado di contribuire alla rivitalizzazione dei quartieri, anche attraverso l’insediamento di enti e associazioni senza fini di lucro con finalità socio-educative. La FISI lo scorso luglio aveva presentato una manifestazione di interesse per lo stabile di via Costa rispondendo ad un avviso pubblico di Aler Milano.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.