Aler, Franco: “Stabile Via Costa ospiterà sede nazionale Fisi”

L’edificio Aler di via Andrea Costa 20 a Milano sarà riqualificato per ospitare la sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

A renderlo noto è l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco: “Si tratta di un immobile con destinazione d’uso ufficio che sarà valorizzato diventando il quartier generale istituzionale e operativo della FISI, attraverso una locazione di durata ventennale. L’iniziativa presenta un beneficio duplice: da un lato rafforza il ruolo della Lombardia come regione di riferimento per gli sport invernali, anche rispetto al tema dell’eredità olimpica, consentendo alla FISI di mantenere a Milano la propria sede nazionale; dall’altro contribuisce alla rigenerazione dell’area attorno a piazzale Loreto insediando un’attività e una sede istituzionale di grande prestigio”.

L’intervento è coerente con l’attuazione della legge regionale di assestamento di bilancio 2025-2027 che incentiva progetti di riqualificazione di spazi Aler in grado di contribuire alla rivitalizzazione dei quartieri, anche attraverso l’insediamento di enti e associazioni senza fini di lucro con finalità socio-educative. La FISI lo scorso luglio aveva presentato una manifestazione di interesse per lo stabile di via Costa rispondendo ad un avviso pubblico di Aler Milano.