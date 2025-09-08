Sgomberato stabile occupato a Milano dopo blitz dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno condotto un’operazione di sgombero in un immobile dismesso situato in via Eritrea, vicino al parco Franco Verga a Milano. Lo stabile, occupato illegalmente, era utilizzato come rifugio per persone senza fissa dimora e, secondo le autorità, come base per attività criminali.
L’intervento ha coinvolto i militari della Compagnia Porta Magenta e il personale del 3° Reggimento Lombardia. Sono state denunciate 12 persone, un egiziano, un iracheno e otto marocchini, per invasione di terreni o edifici, oltre che per violazioni delle norme sull’immigrazione.
Nel corso del blitz alcune persone sono anche state trovate in possesso di stupefacenti. Un giovane di 21 anni è stato inoltre arrestato per essere rientrato illegalmente in Italia dopo una precedente espulsione.
A conclusione dell’operazione, l’edificio è stato bonificato e restituito ai legittimi proprietari.
