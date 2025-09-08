Sgomberato stabile occupato a Milano dopo blitz dei Carabinieri

Milano
Milano PostLeave a Comment on Sgomberato stabile occupato a Milano dopo blitz dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno condotto un’operazione di sgombero in un immobile dismesso situato in via Eritrea, vicino al parco Franco Verga a Milano. Lo stabile, occupato illegalmente, era utilizzato come rifugio per persone senza fissa dimora e, secondo le autorità, come base per attività criminali.

L’intervento ha coinvolto i militari della Compagnia Porta Magenta e il  personale del 3° Reggimento Lombardia. Sono state denunciate 12 persone,  un egiziano, un iracheno e otto marocchini,  per invasione di terreni o edifici, oltre che per violazioni delle norme sull’immigrazione.

Nel corso del blitz alcune persone sono anche state trovate in possesso di stupefacenti. Un giovane di 21 anni è stato inoltre arrestato per essere rientrato illegalmente in Italia dopo una precedente espulsione.

A conclusione dell’operazione, l’edificio è stato bonificato e restituito ai legittimi proprietari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.