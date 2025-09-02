Milano, la fiera delle scarpe Micam festeggia la sua 100ª edizione

Un traguardo storico per la manifestazione che torna a Rho Fiera dal 7 al 9 settembre, con 870 brand e uno sguardo al futuro del settore.

Micam, il salone internazionale delle calzature, festeggia un anniversario speciale con la sua centesima edizione. La fiera si terrà a Rho Fiera Milano da domenica 7 a martedì 9 settembre, e vedrà la partecipazione di ben 870 marchi, tra cui 401 italiani e 469 internazionali.

L’evento sarà l’occasione per presentare in anteprima le collezioni primavera-estate 2026 e le novità dei migliori designer del mondo, con un’attenzione particolare al Made in Italy. Dei 12 nuovi talenti emergenti, quattro sono italiani, a testimonianza della forza e della creatività del nostro Paese nel settore calzaturiero.

Oltre alla tradizione artigianale, la fiera punterà sull’innovazione. Il programma Micam Next, curato da Wired Italia, proporrà incontri e dibattiti su temi come l’e-commerce e le nuove tecnologie.

Questo doppio traguardo – la 100ª edizione di Micam e l’80° anniversario di Assocalzaturifici, l’associazione che rappresenta le aziende del settore e proprietaria dell’evento – segna una tappa importante per l’industria italiana della calzatura, che continua a coniugare storia, artigianato e uno sguardo sempre proiettato verso il futuro.