M4, Fontana: dal Sindaco di Segrate un passo indietro incomprensibile

“Sono molto sorpreso dalla presa di posizione di oggi del sindaco di Segrate Paolo Micheli a proposito del finanziamento Mit per il prolungamento della M4 da Linate a Segrate.

Micheli nel corso di un incontro appositamente convocato con lui a luglio (Mit, Comune Milano, Regione Lombardia) ha concordato con la proposta del sindaco di Milano. Quella di aderire alle nuove modalità di uso delle risorse del Ministero a vantaggio delle opere che vengono proposte e progettate. Ovvero la creazione di un fondo unico per gli interventi infrastrutturali. Sarà da attivare sulle opere che man mano sono pronte per partire, quindi complete per quanto riguarda la progettazione e le procedure”. Così in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene sul tema del prolungamento della linea 4 della metropolitana.

“Nel caso di Segrate – prosegue Fontana – il sindaco Micheli ha verificato con noi che il progetto che riguarda la M4 non è oggi sufficientemente avanti e per questo motivo i 420 milioni di euro previsti, possono – in una logica di leale collaborazione istituzionale – essere destinati a opere già pronte a partire, evitando di tenere inutilizzati fondi importanti per lo sviluppo delle nostre città”.

“Questo è il motivo per il quale – aggiunge il governatore- si è concordato con lui e il Sindaco di Milano di spostare quei fondi sul prolungamento della MM5 (che è già in gara) verso Monza, e finanziare nuovamente, appena completato l’iter del Comune dell’est Milano, il ‘progetto Segrate’.

Non ci sono opere più importanti dell’altra: i prolungamenti di MM4 e MM5 – conclude – sono due priorità da finanziare e rendere cantierabili sulla base dei tempi di procedure e progettazione. Oggi il Sindaco Micheli fa un passo indietro incomprensibile e, nella logica della collaborazione esistente fra i diversi livelli istituzionali, poco rispettosa della programmazione della mobilità dell’hinterland milanese”.