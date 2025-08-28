ARPA Lombardia: A Milano il laboratorio d’eccellenza che monitora farmaci e pesticidi

A Milano, il Dipartimento Prestazioni Analitiche di ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) si distingue per l’attività di monitoraggio dei contaminanti emergenti.
Parliamo di sostanze come farmaci, ormoni, pesticidi, filtri solari e composti industriali che, anche se presenti in tracce, richiedono un'attenzione costante per valutarne l'impatto sull'ambiente. I laboratori, situati a Milano Niguarda, sono un'eccellenza dell'Agenzia, dotati di strumentazioni all'avanguardia per analizzare e tenere sotto controllo questi potenziali inquinanti.
Il loro lavoro è fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e rappresenta uno dei numerosi ambiti in cui ARPA Lombardia opera per la protezione del nostro territorio.
