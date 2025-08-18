Recuperato cadavere in un canale nel Mantovano, è il quarto morto nei fiumi lombardi

E’ stato recuperato ieri mattina il cadavere del ragazzo di 24 anni che, nel pomeriggio di Ferragosto, si era tuffato senza più emergere in superficie nel bacino idrovoro in località Mondine a Moglia, nel Mantovano. Si tratta della quarta persona deceduta nel fine settimana di ferragosto nelle acque della Lombardia.

Laurentiu Gorea, nato in Romania e residente a Modena, lavorava come autotrasportatore alla Pavullo trasporti con sede a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Arrivato con degli amici nei pressi dell’impianto idrovoro per trascorrere la giornata di Ferragosto, aveva pranzato e pescato e poi si era tuffato nel piccolo bacino per fare un bagno. Tornato a riva con gli amici, si era poi nuovamente tuffato scomparendo.

Per due giorni Vigili del Fuoco, sommozzatori, con l’ausilio anche di un elicottero dei Carabinieri e uno dei Vigili del Fuoco, lo hanno cercato senza trovarlo fino a ieri mattina quando il corpo del giovane è emerso ed è stato recuperato attorno alle 6,30 dai Vigili del Fuoco. E’ stata poi effettuata sul posto l’ispezione medico-legale dal personale sanitario unitamente ai Carabinieri, escludendo segni di violenza sul corpo. La salma del giovane, dopo il consenso del Pubblico ministero, è stata affidata ai familiari intervenuti sul posto.

