Federfarma: in agosto farmacie aperte

Anche quest’anno le farmacie milanesi – fa sapere Federfarma – garantiranno la loro presenza costante sul territorio durante tutto il mese di agosto, con un servizio capillare pensato per rispondere alle esigenze di chi resta in città, assicurando in particolare ai soggetti più fragili e agli anziani un punto di riferimento prezioso. Attraverso un collaudato sistema di turnazione, le 423 croci verdi meneghine si alterneranno nelle diverse settimane, continuando a offrire un’efficace copertura del servizio in tutti i quartieri della metropoli. Nel dettaglio, il piano delle aperture prevede: 392 esercizi aperti nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto; 257 dal 4 al 10 agosto; 157 nella settimana centrale, dal 11 al 17 agosto; 208 dal 18 al 24 agosto; 310 dal 25 al 31 agosto; Inoltre, 79 farmacie rimarranno aperte per l’intero mese.

“La rete delle farmacie rappresenta una garanzia di continuità assistenziale, in particolare per anziani, persone fragili e turisti presenti in città; per questo motivo, anche ad agosto resteremo accanto ai cittadini, senza interruzioni”, spiega Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Milano. “In un mese in cui molte attività si fermano o rallentano, le farmacie continueranno a offrire ascolto, un consiglio professionale e assistenza sanitaria. Oltre alla dispensazione di farmaci e presidi, rimarranno disponibili numerosi servizi fondamentali come il controllo della pressione, le prestazioni di telemedicina, la prenotazione di visite specialistiche e il servizio di scelta e revoca del medico di famiglia o del pediatra”. Durante il mese di agosto, i cittadini potranno avvalersi dell’App Farmacia Aperta per localizzare facilmente l’esercizio operativo più vicino, oppure collegarsi al sito web www.farmacia-aperta.eu, gestito da Federfarma Lombardia.

All’esterno di ogni farmacia, inoltre, è presente una bacheca in cui è esposto l’elenco delle farmacie di turno nelle zone limitrofe, con giorni e orari di apertura. L’App “Farmacia Aperta” è gratuita ed è fruibile in modo facile e intuitivo: dopo aver localizzato la propria posizione corrente, o un indirizzo specifico da inserire sulla App, è possibile individuare sulla mappa le farmacie aperte nelle vicinanze. Per ciascuna farmacia sono indicati i dati di dettaglio (ragione sociale, indirizzo, telefono ed e-mail), gli orari e i turni, anche relativi a finestre temporali diverse da quella corrente, e i servizi disponibili come tamponi, test streptococco, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio.