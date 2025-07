Musei aperti e gratuiti: quando e dove

Musei sempre gratis a Milano

Tutti questi musei sono aperti gratuitamente per la visita alle collezioni permanenti. Mostre ed eventi temporanei potrebbero richiedere un biglietto aggiuntivo: controlla il sito ufficiale del museo prima della visita per ogni informazione.



Musei Civici



Case Museo



Altri musei



Musei gratis la prima domenica del Mese. La prima domenica di ogni mese è Domenica al Museo, iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura: sono aperti gratuitamente musei statali e civici in città.



Musei Civici



Attenzione: la prenotazione è obbligatoria prima della visita



Pinacoteca di Brera

Museo del Cenacolo Vinciano (prenotazione da effettuare con largo anticipo: visita la pagina per i dettagli)

Altri musei



Musei gratis durante la settimana. Ogni primo e terzo martedì del mese dalle 14:00

Ogni primo e terzo martedì del mese dalle 14:00 i Musei Civici del Comune di Milano sono aperti gratuitamente, oltre a quelli sempre ad ingresso libero:



Gratuità per bambini e ragazzi Musei gratis fino a 18 anni

Questi musei sono gratuiti per i ragazzi fino a 18 anni:



Musei Civici



Altri musei



Musei gratis per persone con disabilità

Per visite ai musei di persone affette da disabilità, basterà presentarsi in sede e rivolgersi alla biglietteria per ottenere ingressi gratuiti ed agevolazioni.

Visita anche tu gratuitamente tutti i musei qui elencati:

La prenotazione per accedere ai musei non è obbligatoria, ma consigliata.

Riduzioni da non perdere per giovani e studenti

Se hai meno di 25 anni a Milano la città ti accoglie offrendoti moltissime riduzioni.