Milano, la Cassazione blocca i “guasti urbanistici”: sequestri definitivi per le residenze al Parco delle Cave

La Cassazione ha confermato i sequestri dei cantieri al centro delle inchieste della Procura di Milano, con una decisione che blocca il progetto delle Residenze Lac al Parco delle Cave. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che chiedeva il dissequestro, ribadendo la necessità di un piano attuativo per interventi edilizi di tale portata, volti a prevenire “guasti urbanistici” nel capoluogo lombardo.

Questa sentenza va contro l’impostazione del TAR Lombardia su altri casi simili, sottolineando come anche in aree già edificate sia fondamentale la pianificazione urbanistica per la realizzazione di nuove opere.

Il nodo dei piani attuativi

Il Comune di Milano ha spesso optato per la SCIA alternativa al permesso di costruire, evitando il più lungo iter del piano attuativo. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che interventi complessi e di grande impatto urbanistico, come le Residenze Lac (tre torri residenziali a ovest di Milano), richiedono obbligatoriamente uno strumento attuativo. Questo serve a garantire un adeguato raccordo con il tessuto urbano esistente e a potenziare le opere di urbanizzazione, come i servizi pubblici collegati alle nuove costruzioni.

Prevale l’interesse collettivo

La Corte ha anche respinto le argomentazioni legate al diritto all’abitazione di chi ha acquistato gli immobili. La tutela di diritti personali, in questo contesto, non può prevalere sugli strumenti normativi volti a tutelare l’interesse collettivo e la corretta pianificazione del territorio. La decisione della Cassazione ribadisce l’importanza della disciplina urbanistica ed edilizia per la tutela dell’ambiente e dei cittadini, confermando che la soluzione a esigenze abitative non può passare per l’eliminazione aprioristica di un sequestro.

Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, consolidando la linea della Procura milanese contro le irregolarità urbanistiche.