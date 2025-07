Uomo accoltellato in strada a Milano: 30enne ferito gravemente al collo e al torace

L’aggressione è avvenuta nel quartiere Gratosoglio nella serata di domenica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Nella serata di domenica 20 luglio un uomo di 30 anni è stato accoltellato al collo, al torace e alle mani.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della della Lombardia che ha inviato i soccorsi per la vittima, il fatto si è verificato intorno alle 19:30 in via Michele Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.

Dopo le prime cure sul posto all’uomo, gli operatori sanitari lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è arrivato in codice rosso.

Sul luogo dell’accaduto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi per stabilire la dinamica dell’accaduto. Resta tuttavia da capire oltre all’autore dell’aggressione, eventuali complici e il motivo dell’accoltellamento.