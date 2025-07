Urbanistica: la questione già sollevata da Bernardo (FI) in campagna elettorale nel 2021

“Le rivelazioni emerse in questi giorni confermano quanto avevo denunciato già nel 2021 durante la campagna elettorale per Palazzo Marino. Le parole riportate oggi dai media, in particolare dal Corriere della Sera – tratte dalle chat tra il Sindaco Beppe Sala e l’architetto Boeri – mostrano chiaramente quale fosse il clima in cui mi sono trovato a combattere da solo, con una macchina di potere saldamente in mano a pochi. Altro che pluralità, altro che trasparenza”: così Luca Bernardo, capogruppo consiliare FI al Comune di Milano.

“Come riportato dal Corriere, all’epoca dissi pubblicamente: ‘Non credo che Milano debba essere in mano a solo due costruttori e solo a un architetto’. Mi presero in giro, come si vede oggi nero su bianco, con frasi sarcastiche e offensive. Oggi, però, non ride più nessuno. Le mie richieste formali, inviate come consigliere agli assessorati competenti per fare chiarezza su progetti e dinamiche urbanistiche, non hanno mai ricevuto risposte concrete, solo silenzi o evasività.

Ora capisco. Boeri mi definisce in chat con Sala un ‘…. patentato’: vorrei ricordare all’archistar che sono uno stimato professionista, un uomo di scienza, un medico e un primario ospedaliero che ha fatto molto per la comunità. A differenza di altri. Il mio non è un discorso giustizialista ma strettamente politico. In questi anni mi hanno sempre definito ‘il candidato debole, l’errore della destra’: la verità è che sono stato scomodo per tutti e lo sono ancora. Ma proprio per questo non mollo e, anzi, scendo in campo per cambiare la città, forte della mia esperienza in questi anni come consigliere comunale e forte della mia visione per Milano.

E ai miei concittadini dico: che siate di destra o sinistra, alle prossime elezioni pensateci bene e andate a votare, perché serve tutto il vostro sostegno. Senza di voi non possiamo cambiare né il sistema politico né la città, perciò tornate alle urne”.