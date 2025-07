Donna di 51 anni arrestata per spaccio a Milano

Una donna italiana di 51 anni è stata avvistata dai Falchi della Squadra mobile nella serata di martedì 8 luglio in via Plinio a Milano. Era alla guida della sua auto in attesa di qualcuno. Subito dopo si è avvicinato un uomo, è salito dal lato del passeggero e ha scambiato qualcosa con la donna. Poi se n’è andato.

La spacciatrice ha poi cambiato zona per finire in via Turro: qui la stessa scena precedente si è ripetuta. La dinamica si è ripresentata in viale Lombardia dove i Falchi, che nel frattempo avevano seguito la donna, sono intervenuti. Gli agenti infatti hanno fermato l’ultimo cliente che aveva appena comprato due dosi di cocaina per 120 euro.

La cinquantunenne è stata arrestata a seguito del rinvenimento nell’auto di diverse buste con dentro involucri di cocaina, altri 22 li teneva nella borsa dove c’erano contanti pari a circa mille euro.

La donna dovrà anche rispondere di guida senza patente e assicurazione.

Alessandro Morrone