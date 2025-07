Lavori Metrotranvia 7: dal 7 luglio chiuso il tratto in via Rizzoli

A partire da lunedì 7 luglio, per due mesi, sarà chiuso in entrambe le direzioni l’ultimo tratto (circa 150 metri) di via Rizzoli, verso via Padova, per i lavori di realizzazione di un lotto della metrotranvia 7, che dal capolinea di Cascina Gobba M2 arriverà al quartiere Adriano. Lo comunica palazzo Marino.

Questa scelta operativa consente di dimezzare la tempistica del cantiere e di concentrare tutta l’attività in estate quando il traffico è minore, evitando impatti sulla viabilità ad ottobre e novembre.

I lavori prevedono la realizzazione di un percorso di circa 1,3 km con tre fermate, una passerella di collegamento, a scavalco del Lambro, con la fermata della metropolitana e una ciclabile che affiancherà la metrotranvia. A ciò si aggiunge un tratto di strada, realizzato con fondi comunali, di circa un chilometro che connetterà la rotonda in uscita dalla Tangenziale est con via San Mamete, via Trasimeno e via Adriano.

Il servizio di trasporto pubblico sull’asse Rizzoli/Civitavecchia/Don G. Calabria/Monfalcone sarà garantito dalla linea 54, che non potrà però raggiungere il capolinea di Cascina Gobba M2 e sarà attestata in corrispondenza della rotatoria all’intersezione con via Puricelli Guerra. L’interscambio tra la linea 54 e M2 sarà possibile presso le stazioni di Lambrate, Udine e Crescenzago.

In totale sono tre i tratti delle metrotranvia finanziati dal Pnrr per complessivi 86,3 milioni di euro a cui si aggiungono 120 milioni di fondi Foi e comunali.