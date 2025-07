Rocca (FdI): eliminare piazze tattiche che portano degrado e illegalità

A proposito di piazze tattiche, “grande invenzione” di Sala, usate dai migranti che lì abbandonano i resti dei loro incontri creando degrado e oggi sbiadite nei colori e praticamente neppure sinonimo di arredo, il Sindaco dovrebbe ripensare al fallimento del progetto tanto enfatizzato.

Osserva Rocca: “Da anni solleviamo preoccupazioni ed evidenziamo criticità di fronte al proliferare delle piazze tattiche a Milano. Queste isole di calore dall’asfalto colorato, prive di verde, con tavoli da ping-pong, panchine attaccate ai palazzi e alle camere da letto dei residenti, hanno contribuito notevolmente a diffondere degrado e illegalità in città, da piazza Angilberto II a piazza Spoleto, da piazzetta Santi Patroni d’Italia a viale Molise. La sinistra milanese, che per realizzare queste aree pedonali ha speso soldi, continua a difenderle. Credo che vada fatta una riflessione che porti ad azioni concrete, come l’eliminazione di quelle aree che hanno destabilizzato i quartieri”.

Lo dichiara Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.