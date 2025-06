Guasto radar paralizza i voli nel nord Italia

Disagi a migliaia di persone per un problema ai radar di Milano Linate

Sabato sera, un guasto ai radar dell’aeroporto di Milano Linate ha causato il blocco di tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per circa due ore. Migliaia di persone hanno subito disagi a causa dei ritardi e delle deviazioni dei voli in transito o in arrivo.

Il problema, secondo l’Enav (ente nazionale per l’assistenza al volo), è stato un malfunzionamento nella trasmissione dei dati dai centri radar al centro di controllo Enav di Linate, che gestisce il traffico aereo nel Nord-Ovest italiano. I maggiori disagi si sono verificati tra le 20:30 e le 22:15, ma le ripercussioni sono proseguite per tutta la notte.

Le cause esatte del guasto non sono ancora chiare. Enav ha riferito che sia la connessione principale che quella di riserva, entrambe gestite tramite servizi Tim, hanno smesso di funzionare. Per gestire la situazione, è stato attivato un sistema di collegamento satellitare alternativo, ma con capacità limitate. Questo ha portato all’atterraggio o alla deviazione degli aerei già in volo e al successivo blocco totale del traffico aereo nella zona. Un episodio simile si era verificato a Linate il 20 ottobre 2024, ma in quell’occasione i sistemi di riserva avevano consentito una circolazione limitata.

Gli aeroporti più colpiti sono stati quelli di Milano (Linate e Malpensa), Bergamo, Torino e Genova. Molti aerei sono stati deviati verso aeroporti in Veneto o altre regioni, generando ulteriori ritardi e disagi.

Anche dopo il ripristino del sistema, la normalità non è stata immediata. Molti passeggeri sono dovuti scendere e reimbarcarsi, e in alcuni casi gli equipaggi avevano superato i limiti di ore di lavoro consentiti.

In Italia, oltre a Linate, ci sono altri tre centri di controllo d’area che coordinano il traffico aereo: Padova per il Nord-Est, Roma Ciampino per il Centro e le Isole, e Brindisi per il Sud.