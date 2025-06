Sicurezza, Rogoredo e Parco Lambro: Prefettura dispone maggiori controlli

Servizi straordinari di controllo, bonifica dei luoghi e implementazione. Ma anche ripristino degli strumenti di difesa passiva, dei sistemi di videosorveglianza e degli impianti di illuminazione di Rfi.

Sono le iniziative per prevenire reati e contrastare lo spaccio di droga nella zona attigua alla stazione di Milano Rogoredo. Sono stati decisi dal Comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica. Si è riunito e presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e al quale ha partecipato il sindaco Giuseppe Sala. Insieme a lui anche i vertici provinciali delle Forze di Polizia compresi i dirigenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia e i responsabili di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A e di FS Security.

Oltre a Rogoredo, particolare attenzione è stata rivolta alla situazione dell’ordine pubblico e del degrado della zona del Parco Lambro. “Nelle zone dove sono stati segnalati frequenti episodi di criminalità e di disturbo della quiete pubblica”, spiega la Prefettura. Ha anche deciso di istituire servizi di prevenzione e controllo in collaborazione con la Polizia Locale.