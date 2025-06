CUBO LIVE 2025 A MILANO

Approda a Milano “CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi”, rassegna itinerante di concerti gratuiti promossa da CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol.

Dal 7 al 9 luglio, il Teatro Leonardo accoglie la musica e la poesia di Ginevra Di Marco e Franco Arminio, i grandi successi di Ron, tra racconti e canzoni, e l’inconfondibile voce di Mario Venuti che ha da poco celebrato il doppio traguardo dei suoi 60 anni e i 40 anni di carriera.IL CALENDARIO:

Lunedì 7 luglio, ore 21.30

Teatro Leonardo

GINEVRA DI MARCO E FRANCO ARMINIO È stato un tempo il mondo

“È stato un tempo il mondo”, verso di una canzone dei CSI, dà il titolo alla serata per ricordarci cosa è stato il mondo e cosa sta diventando, attraverso canzoni popolari, poesia popolare, canzoni d’autore, riflessioni profonde e momenti di gioia.

Con Ginevra Di Marco e Franco Arminio. Prenotazione obbligatoria su cubounipol.it Martedì 8 luglio 2025, ore 21:30

Teatro Leonardo

RON Musica e parole

Sotto forma di intervista teatrale Ron racconta, suona, canta. Musica e Parole traccia il cammino di un artista che ha impreziosito la musica italiana. Marco Caronna, attore e musicista, ha il compito di indirizzare il racconto di Ron, in un dialogo ogni volta diverso, anche se le pietre miliari lungo la strada saranno sempre i grandi successi dell’artista. Giuseppe Tassoni, raffinato pianista, in tour con Ron da molti anni, vestirà di musica il viaggio, alla volta della prossima…Città per cantare.

Prenotazione obbligatoria su cubounipol.it Mercoledì 9 luglio, ore 21:30

Teatro Leonardo

MARIO VENUTI Tra la carne e il cielo tour

Dopo uno strepitoso tour nei club e teatri di tutta Italia, in cui ha celebrato il doppio traguardo dei suoi 60 anni e i 40 anni di carriera, Venuti riparte con un nuovo progetto che prende il nome dall’undicesimo album di inediti. Con questo concerto, il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire i grandi successi che hanno definito la carriera dell’artista, e di apprezzare i brani tratti dal suo ultimo album: Lo spettacolo promette di essere un’esperienza coinvolgente e divertente, in cui gli spettatori potranno fare un viaggio emozionante attraverso passato e presente.

Con Mario Venuti, chitarra e voce, Peppe Milia, chitarre, Giuseppe Nasello, chitarre, Eusebio Getulio, basso, Franco Barresi, batteria, Gabriel Prado, percussioni.

Prenotazione obbligatoria su cubounipol.it