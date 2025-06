La salute: una scelta politica. XXVI Edizione di Salute Direzione Nord

Saranno il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Ministro della Salute Orazio Schillaci ad aprire dalle ore 10.00 la 26 esima edizione di Salute Direzione Nord, dal titolo “Salute, una scelta politica” in programma lunedì 23 Giugno presso il Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, ingresso N1.

Una giornata di dibattiti per affrontare le sfide della sanità del futuro e renderla sostenibile a 360°. Il sistema sanitario italiano sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni, reso necessario dall’evoluzione demografica, dall’aumento delle patologie croniche e da sfide organizzative sempre più complesse. L’invecchiamento della popolazione, le disuguaglianze nell’accesso alle cure e la carenza di personale sanitario pongono interrogativi cruciali sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e a discuterne saranno Ministri, Sottosegretari, stakeholders, clinici, associazioni pazienti e aziende.

Dopo i saluti del Presidente della Fondazione Stelline Fabio Massa, ideatore della kermesse, e della Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, i lavori entreranno nel vivo con gli interventi alle ore 10:00 del governatore Fontana e alle ore 10:30 del Ministro Schillaci.

Alle ore 10.50 si parlerà dei bisogni in salute di una popolazione che invecchia con Maria Cristina Cantù, Vicepresidente Commissione 10° (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica; Alessandro Cattaneo, Commissione parlamentare per le questioni regionali, Camera dei Deputati; Giovanni Pavesi, Direttore Amministrativo AIFA; Giulio Gallera, Presidente Commissione speciale PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali e Componente Commissione III Sanità di Regione Lombardia; Francesco Greco, Professore associato all’Università di Vienna e Direttore dell’UOC Urologia del Policlinico San Pietro e di Centro Salute Uomo di Bergamo; Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia del Policlinico di Milano; Francesco Maisano, Direttore Unità di Cardiochirurgia e direttore dell’Heart Valve Center dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Cardiochirurgia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Giuseppe Musumeci, Direttore di Cardiologia presso l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e Gianluca Garziera, General Manager Ypsomed Italia.

Alle ore 11.50 il tema centrale sarà il modello one health per la salute sostenibile. Interverranno Giovanni Filippini, Direttore Generale Salute Animale del Ministero della Salute; Andrea Costa, Esperto di strategia e attuazione PNRR del Ministero della Salute; Elena Murelli, Commissione 10°(Affari sociali) del Senato della Repubblica; Lamberto Bertolè, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano; Adele Patrini, Presidente Fondazione della Sostenibilità Sociale e Paolo Fedeli, Corporate Affairs Head, Sandoz Italia.

Alle ore 12.30 si discuterà invece sulla oncologia del futuro grazie all’innovazione con Vanessa Cattoi, Componente Commissione V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati; Alessandro Amorosi, Dirigente Struttura Reti Clinico assistenziali e organizzative e ricerca, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia; Silvia Deandrea, Centro a valenza regionale Screening Oncologici ATS Pavia,UO Prevenzione, DG Welfare di Regione Lombardia; Francesco Grossi, Direttore SC Oncologia Medica, Ospedale di Circolo – ASST dei Sette Laghi e Professore Ordinario di Oncologia Medica dell’Università degli Studi dell’Insubria; Giancarlo Pruneri, Direttore Dipartimento Servizi e Diagnostica Avanzata, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano, Professore Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica dell’Università degli Studi di Milano; Massimo Milione, Direttore SC Anatomia Patologica 1 della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano; Vito Ladisa, Direttore Farmacia ospedaliera, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano; Anna Maria Mancuso, Presidente Salute Donna Onlus e coordinatrice del movimento “La Salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” e Antonio Baldassarra, CEO Seeweb e CEO DHH.

Alle ore 13.45 è previsto un dialogo atu per tu con il Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato.

Sarà invece il Presidente di AIFA Robert Giovanni Nisticò ad intervenire alle ore 14.00 e subito dopo alle ore 14.20 si terrà un dialogo a tu per tu con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.

Alle ore 14.40 un focus su un argomento di forte attualità, le neuroscienze e la salute mentale: verso un nuovo paradigma con Simona Malpezzi, Vicepresidente Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza del Senato della Repubblica; Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia; Gianni Bonelli, Direttore Generale Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino – IRCCS Pavia; Simone Feder, Educatore e psicologo; Antonio Vita, Ordinario di Psichiatria Università di Brescia e Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Spedali Civili di Brescia; Carlo Andrea Galimberti, Responsabile, Centro per lo Studio e la Cura dell’Epilessia, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia, Presidente, Lega Italiana Contro l’Epilessia e Presidente nazionale della LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia); Isabella Brambilla, Presidente Dravet Italia Onlus e Presidente Alleanza Epilessie Rare e Complesse Italia; William Vaccani, General Manager PDx GE Healthcare IMI e Raffaele Caramuscio, Market Access & Regulatory Affairs Director OtsukaPharmaceuticals Italia.

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli interverrà in un dialogo a tu per tu alle ore 15.45.

Per le sfide del futuro la sanità deve fare i conti con la digitalizzazione e le nuove strutture assistenziali: questo il tema del panel delle ore 16.00 con Brando Benifei, Europarlamentare e Co-Relatore AI Act; Marco Alparone, Vicepresidente e Assessore al Bilancio e Finanze di Regione Lombardia; Federico Riboldi, Assessore alla Sanità di Regione Piemonte; Pietro Bussolati, Segretario I Commissione Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate di Regione Lombardia; Ida Ramponi, Direttore Generale ATS Valtellina e Alto Lario; Paolo Pogliani, CEO PGMD Consulting; Alessandro Stecco, Direttore Centro Studi Telemedicina e Sanità Digitale UPOTELEMED, Università del Piemonte Orientale; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia e Antonio Spera, President & CEO GE Healthcare IMI.

Alle ore 17.00si parlerà invece del valore delle partnership Pubblico-private con Emanuele Monti, Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia; Carlo Nicora, Vicepresidente FIASO; Matteo Stocco, Direttore Generale IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico; Alessandro Venturi, Presidente Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia; Gianvincenzo Zuccotti, Direttore Pediatria Ospedale Vittore Buzzi ASST Fatebenefratelli Sacco; Alessandra Gelera, Presidente ALISEI e Patrizia Olivari, Amministratore Delegato Ipsen Italia.

Alle ore 17.45 un incontro a tu per tu con l’Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello.

A chiudere la giornata di dibattiti, alle ore 18.00 al centro del dibattito saranno le malattie rare e l’Horizon Scanning: sfide e soluzioni. Se ne parlerà con Elena Murelli, Commissione 10°(Affari sociali) del Senato della Repubblica; Lisa Noja, Componente Commissione III Sanità e Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Promotrice Intergruppo regionale “Malattie rare, malattie neurodegenerative e neuroscienze” di Regione Lombardia; Chiara Valcepina, Vicepresidente Commissione I Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate e Componente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia; Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO; Anna Chiara Rossi, VP & General Manager Italy Alexion, AstraZeneca Rare Disease; Giovanni Giuliani, Integrated Access Chapter Lead, Roche Italia; Fabrizio Celia, General Manager argenx; Fabrizio Gianfrate, Professore di Economia Sanitaria; Mariangela Prada, General Manager Intexo Società Benefit e Emanuele Corbetta, Head of Life Sciences NTT DATA Italia.

La XXVI Edizione di Salute Direzione Nord gode del patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Milano e del contributo di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo. È promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete– Relazioni istituzionali e Comunicazione.

L’evento è aperto al pubblico. Per partecipare presso la sede di Regione Lombardia in Piazza Città di Lombardia 1, Ingresso N1, è necessario registrarsi qui.