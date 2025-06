Uomo ritrovato su una panchina al parco: era scomparso da tre giorni

Un uomo di 34 anni è stato individuato nel parco Lambro a Milano nella tarda mattinata di domenica. È stata una pattuglia di agenti della polizia locale a cavallo di presidio nel parco a notarlo. Era da solo.

Di lui non si avevano più notizie dalla giornata di venerdì 13 giugno, quando la famiglia ha presentato denuncia di scomparsa.

Dalle prime informazioni l’uomo vive a Bresso e ha problemi di salute. Non si sa dove e come abbia trascorso questi tre giorni fuori casa, ma da quanto emerge, non aveva mai passato una notte fuori dalla sua abitazione da solo.

I poliziotti a cavallo lo hanno rintracciato proprio durante un pattugliamento in una zona un po’ appartata del parco e di non facile accesso. Era seduto su una panchina.

Si era allontanato venerdì 13 giugno intorno alle 16 da Bresso, dove vive con la sua famiglia e non aveva fatto più ritorno. Non aveva un cellulare, né si era messo in contatto con i suoi parenti.

A seguito della denuncia di sparizione, dell’uomo si era interessata pure l’associazione Penelope Lombardia che si occupa di persone scomparse.

”Sta apparentemente bene” hanno fatto sapere dal comando di Polizia Locale. La famiglia è stata subito avvisata e lo ha raggiunto.

