“Weekend Fuoriporta”: Milano come non l’avete mai vista!

Preparatevi per un weekend “un po’ diverso” a Milano! La nuova puntata di “Weekend Fuoriporta“, in onda domenica 15 giugno alle 9.40 su Rai 2 e disponibile anche su Rai Play, vi porterà alla scoperta della vera metropoli italiana attraverso gli occhi di due splendide conduttrici, Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico.

Dopo aver esplorato Roma, il viaggio di “Weekend Fuoriporta” prosegue al Nord, focalizzandosi sulle mille sfaccettature di Milano e dei suoi dintorni. Le due conduttrici si immergeranno in esperienze uniche e indimenticabili, ben lontane dai soliti itinerari turistici. Si partirà dal Museo delle Illusioni, un luogo magico dove la realtà si confonde con l’inganno. Ma il weekend milanese non si ferma alla città: le due ragazze si sposteranno verso Monza per un incontro davvero speciale con la celebre Monaca, un momento che le lascerà incredule. Non mancherà una visita al suggestivo Parco di Monza e alla maestosa Villa Reale, e un “giro” davvero particolare sul leggendario circuito di Formula 1 dell’Autodromo.

Infine, per concludere in bellezza, Romina e Barbara si concederanno un’escursione in riva al Lago di Como, dove si trasformeranno in vere e proprie Bond Girl nella splendida Villa del Balbianello. Questa dimora storica, affacciata sul lago, è stata il set di film internazionali come “Star Wars” e “007 – Casinò Royale”, e per anni è stata la residenza del grande esploratore italiano Guido Monzino.

“Weekend Fuoriporta”, un programma della durata di 30 minuti, è una vera e propria lente d’ingrandimento sui nostri territori italiani, mostrando una dimensione alternativa e spesso sconosciuta di luoghi famosi per attrazioni nazionalpopolari o storiche. Al timone ci sono due conduttrici d’esperienza: Barbara Francesca Ovieni, molto conosciuta nel mondo dello sport, e Romina Pierdomenico, volto noto anche di alcune trasmissioni Rai. La produzione è di Bug. Il programma è di Fabrizio Silvestri e Andrea Iannuzzi, realizzato con la penna di Walter Garibaldi e Marco Trombetti, il coordinamento tecnico e audiovisivo di Domenico Raimondi e il montaggio e la post-produzione a cura di Fabio Pisterzi.