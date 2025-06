Sesto San Giovanni: fondi Regionali per la nuova autostazione

Oltre 7 milioni di euro per realizzare un hub intermodale presso Piazza 1° Maggio. Il Comune di Sesto San Giovanni è risultato assegnatario di un contributo pari a 7.018.308,81 euro da Regione Lombardia, nell’ambito del bando “Multimodale Urbano”, dedicato al finanziamento di progetti per il miglioramento della mobilità urbana.

Il finanziamento permetterà la realizzazione di una nuova autostazione presso piazza 1° Maggio, attraverso la riorganizzazione degli accessi degli autobus, coperture per gli stalli di sosta e interventi sugli stessi, pedonalizzazione protetta e percorsi alberati: un intervento strategico che si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area, che migliorerà la connessione alla nuova infrastruttura ferroviaria tuttora in costruzione e alla metropolitana.

“Questo importante finanziamento ci consente di compiere un ulteriore passo in avanti verso la trasformazione di piazza 1° Maggio in un polo moderno ed efficiente per la mobilità urbana. Dopo la nuova stazione ferroviaria e la bici stazione, con la nuova autostazione completeremo un’area strategica alle porte della città – ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano – Il Comune di Sesto è stato ammesso in graduatoria tra gli enti beneficiari grazie a un progetto solido e coerente con gli obiettivi del bando. L’autostazione rappresenterà un punto di snodo fondamentale per il trasporto pubblico locale, migliorando la fruibilità dell’area e integrandosi con gli altri interventi già avviati. Continuiamo a lavorare per costruire la Sesto del futuro, più accessibile, sostenibile e connessa.”

L’iniziativa regionale punta a promuovere la mobilità sostenibile, migliorando l’accessibilità alle stazioni ferroviarie e la connessione con i quartieri circostanti attraverso trasporti pubblici, percorsi ciclo-pedonali e soluzioni innovative per una mobilità a basso impatto ambientale. Questo ulteriore progetto si integrerà perfettamente con le progettualità già in corso, contribuendo a rafforzare il ruolo di Sesto San Giovanni come snodo centrale della mobilità metropolitana.