La classifica delle lauree che in Italia garantiscono gli stipendi migliori

Scegliere il percorso universitario è un passo cruciale che va oltre la semplice passione: è fondamentale considerare la spendibilità del titolo nel mondo del lavoro e, soprattutto, il potenziale economico delle diverse facoltà. Questo approfondimento ti guiderà attraverso i corsi di laurea che aprono le porte alle carriere più remunerative, con un focus sui settori che offrono le migliori prospettive di guadagno in Italia.

Le Lauree Più Redditizie: Una Guida Strategica

Conoscere le medie salariali associate a una determinata laurea è una risorsa preziosa per chi sta pianificando il proprio futuro. Incrociare queste informazioni con i dati sulla domanda di mercato ti aiuta a fare scelte strategiche, indirizzandoti verso corsi che garantiscono un inserimento lavorativo rapido e retribuzioni interessanti.

Secondo il report 2024 di Almalaurea, basato su un vasto campione di oltre 600.000 laureati da 78 atenei italiani, le aree di studio che spiccano per gli stipendi più elevati sono:

Informatica e Tecnologie Digitali

Ingegneria (in particolare industriale e dell’informazione)

(in particolare industriale e dell’informazione) Economia e Discipline Aziendali

Architettura e Ingegneria Civile

Area Sanitaria, Medica e Farmaceutica

Cosa Influenza il Tuo Stipendio?

Molteplici fattori determinano quanto guadagnerai dopo la laurea. L’esperienza lavorativa è primaria: gli stipendi tendono a crescere col tempo, indipendentemente dal tipo di laurea (triennale o magistrale). Anche la località in cui scegli di lavorare incide: il Nord Italia e l’estero offrono generalmente retribuzioni più alte rispetto al Sud. Purtroppo, persistono ancora differenze salariali di genere, con le donne che spesso percepiscono compensi inferiori rispetto agli uomini a parità di ruolo.

Il contesto professionale è altrettanto significativo. Settori innovativi e tecnologicamente avanzati, come la manifattura 4.0, la cybersecurity, la consulenza informatica e la finanza globale, tendono a offrire stipendi superiori rispetto ad ambiti più tradizionali.

È importante ricordare che questi sono valori medi. Esistono professioni estremamente redditizie anche in campi meno comuni. Ad esempio, figure come il notaio o il funzionario diplomatico possono raggiungere guadagni annui che si avvicinano ai 250.000 euro.

Ingegneria: Le Specializzazioni che Pagano di Più

I laureati in Ingegneria sono tra i più ricercati e meglio retribuiti nel mondo produttivo. Secondo Jobbydoo, le specializzazioni che garantiscono gli stipendi medi più elevati sono:

Ingegneria Petrolifera

Ingegneria Aerospaziale

Ingegneria Elettronica

Ingegneria Meccatronica

Ingegneria di Processo

In tutti questi casi, le entrate mensili superano abbondantemente i 2.000 euro netti, e in alcune specializzazioni possono superare i 2.700 euro netti al mese.

Informatica: L’High-Tech che Rende

Il settore informatico offre numerose opportunità occupazionali e guadagni consistenti, specialmente per chi si specializza in nicchie ad alto contenuto tecnologico. Le figure più ben retribuite, secondo le analisi di Jobbydoo, includono:

Ethical Hacker

Analista Funzionale

Specialista SAP

Inoltre, professioni emergenti legate ai Big Data, come il Data Scientist e il Data Analyst, offrono prospettive economiche estremamente interessanti, con stipendi che possono superare i 3.000 euro mensili.

Economia: Carriere al Vertice del Management

Un titolo in Economia può aprire la strada a posizioni manageriali altamente remunerative, soprattutto con una solida specializzazione e anni di esperienza. Le posizioni di vertice in ambito aziendale, secondo Jobbydoo, comprendono:

Direttore Marketing

Responsabile Comunicazione

Direttore Commerciale

Tutti questi ruoli possono superare i 5.000 euro al mese. Anche altre figure manageriali, come marketing manager, responsabile vendite e direttore delle vendite, offrono guadagni molto competitivi.

Quali Lauree Scegliere per un Futuro Remunerativo?

In sintesi, le lauree che aprono le porte alle professioni più pagate sono quelle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), con un’enfasi particolare su Informatica e Ingegneria. Anche l’ambito Economico-Statistico e quello Medico-Sanitario offrono opportunità di carriera e retribuzioni di alto livello.

Il rapporto 2024 di Almalaurea conferma che le lauree più pagate sono quelle in Ingegneria Industriale e dell’Informazione, in Economia, in Informatica e nelle Tecnologie ICT.