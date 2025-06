Turista derubato rincorre lo scippatore e si aggrappa all’auto per fermarlo

Sabato 7 giugno a Milano, in piazza De Lellis, zona Stazione Centrale si è consumata una rapina.

Un turista tedesco di 43 anni era intento a fare colazione seduto ai tavolini esterni di un bar, quando gli si è avvicinato un uomo che gli ha strappato il borsello ed è fuggito.

La vittima lo ha subito inseguito e ha notato che stava salendo su una Fiat 500 dove lo attendeva alla guida un complice. Ha così deciso di aggrapparsi alla maniglia della portiera destra, ma con l’unica conseguenza di farsi trascinare per pochi metri dall’auto.

La scena non è passata inosservata, tanto che un autista Ncc si è improvvisato poliziotto e ha inseguito la 500, fino a che in via Vittorio Veneto si è imbattuto in una volante di passaggio del commissariato Garibaldi Venezia.

Dalle indicazioni fornite, i poliziotti hanno raggiunto l’utilitaria poco più avanti, ma hanno trovato soltanto il guidatore. Quest’ultimo, un cubano di 39 anni irregolare e con precedenti, è stato arrestato per rapina in concorso.

L’autore materiale dello scippo si era dileguato a piedi in direzione dei giardini dei Bastioni ed è tuttora ricercato.

Lieto fine per il turista che ha riavuto indietro il suo borsello rimasto nell’auto utilizzata dai due delinquenti.

Alessandro Morrone