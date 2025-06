Trasporto Pubblico Locale, Lucente: “Sforzo sinergico con tutti gli operatori”

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, A PALAZZO LOMBARDIA LA CONFERENZA REGIONALE. ASSESSORE LUCENTE: SFORZO SINERGICO CON TUTTI GLI OPERATORI

La collaborazione virtuosa tra tutti gli enti è la chiave per affrontare le sfide attuali e future, proiettando la Lombardia verso un sistema di trasporto pubblico sempre più all’avanguardia, sostenibile e rispondente alle esigenze dei cittadini. Con questo obiettivo si è tenuta a Palazzo Lombardia la Conferenza regionale del Trasporto Pubblico Locale.

All’appuntamento, presieduto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti di Trenord, RFI, Ferrovienord, delle Agenzie TPL e delle Autorità di bacino, delle associazioni di categoria oltre alle rappresentanze sindacali, professionali e dei comitati dei pendolari.

“Un momento importante – ha detto Lucente – per condividere con tutti i rappresentanti del mondo del trasporto, le principali tematiche di un sistema altamente complesso. Sarà un’estate particolarmente difficile per il trasporto ferroviario, con una serie di interventi infrastrutturali destinati a cambiare il volto del servizio offerto, in numerose aree territoriali lombarde. Criticità che ci consegneranno una linea ferroviaria sicuramente più moderna ed efficiente.

La condivisione di un percorso, con Trenord e RFI e tutti gli attori del settore, ci ha permesso per tempo di comunicare ai viaggiatori le criticità previste, con interruzioni programmate e il massiccio servizio di bus sostitutivi predisposto da Regione con Trenord. Uno sforzo congiunto che testimonia l’impegno verso il miglioramento continuo, ma anche la capacità di lavorare in rete per minimizzare i disagi infrastrutturali e garantire la continuità del servizio”.