Estate 2025: Milano apre le porte alle piscine! Prezzi e info utili

L’afa estiva è ormai arrivata a Milano insieme al desiderio irrefrenabile di un tuffo rinfrescante. Fortunatamente, per godersi un po’ di refrigerio e svago, non è necessario scappare al mare: anche quest’anno, il capoluogo lombardo e i suoi dintorni offrono un’ampia scelta di piscine e parchi acquatici dove grandi e piccini possono trovare divertimento e relax sotto il sole.

È vero, la lista degli impianti comunali all’aperto non è ancora lunghissima, con diverse strutture in fase di riqualificazione che limitano le opzioni a sole tre piscine. Tuttavia, tra aperture eccezionali, grandi parchi acquatici a pochi passi dalla città e vere e proprie oasi nascoste, le alternative non mancano per chi cerca un tuffo rigenerante.

Scopriamo insieme la guida completa alle piscine di Milano per l’estate 2025, con tutte le informazioni essenziali per pianificare la tua giornata acquatica.

Piscina Romano, Cardellino e Sant’Abbondio: le 3 regine dell’estate milanese

Anche per il 2025 saranno loro le uniche tre piscine comunali all’aperto aperte a Milano:

Piscina Romano (via Zanoia, Città Studi): vasca olimpionica, ampi spazi verdi, area solarium. Aperta già dal 1 e 2 giugno, dalle 10 alle 19.

(via Zanoia, Città Studi): vasca olimpionica, ampi spazi verdi, area solarium. Aperta già dal 1 e 2 giugno, dalle 10 alle 19. Piscina Cardellino (zona Lorenteggio): perfetta per chi vive a ovest della città.

(zona Lorenteggio): perfetta per chi vive a ovest della città. Piscina Sant’Abbondio (zona Missaglia): ottima per chi è in zona sud.

Gli orari e le tariffe definitive sono ancora in via di definizione, ma ci sono già buone notizie: i bambini sotto i 5 anni entrano gratis, e sono previste riduzioni per i minori di 12 anni e per chi ha un ISEE fino a 18.000 euro.

Bagni Misteriosi: relax, cultura e aperitivo a bordo piscina

Dal 31 maggio al 21 settembre riaprono i Bagni Misteriosi, in via Carlo Botta. Una vera oasi urbana dove l’estetica liberty incontra il design contemporaneo.

Apertura diurna : tutti i giorni dalle 10 alle 19.

: tutti i giorni dalle 10 alle 19. Apertura serale : dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 22.30.

: dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 22.30. Aperitivo GŪD in piscina: sì, puoi sorseggiare un drink in costume a bordo vasca!

In più, sabato 31 maggio, l’apertura sarà celebrata con una gara di nuoto simbolica per i diritti nello sport, in collaborazione con la Fondazione Gariwo e il Teatro Franco Parenti.

Idroscalo: il mare dei milanesi è gratis (e pieno di attività)

Non è una piscina, ma quasi. All’Idroscalo si nuota davvero, in uno specchio d’acqua balneabile sorvegliato da bagnini, delimitato da boe e completamente gratuito.

Balneazione aperta dal 31 maggio al 7 settembre, ogni giorno dalle 10 alle 19.

dal 31 maggio al 7 settembre, ogni giorno dalle 10 alle 19. Spazi attrezzati, sport acquatici, aree bimbi e… il mitico Wakeparadise per provare il wakeboard!

Acquatica Park: scivoli, piscine e tanto divertimento

Dal 31 maggio al 7 settembre torna Acquatica Park, il più grande parco acquatico di Milano città.

Orari : 10:00 – 19:00 (vasche chiudono alle 18:30).

: 10:00 – 19:00 (vasche chiudono alle 18:30). Tra le attrazioni: Spray Park , Baby Lagoon , Fiume Lento e Rainbow per i più piccoli.

, , e per i più piccoli. Prezzi : abbonamento estate da 299€ per adulti, 229€ per bambini. Ingresso gratuito per persone con disabilità non deambulanti.

: abbonamento estate da 299€ per adulti, 229€ per bambini. Ingresso gratuito per persone con disabilità non deambulanti. Attenzione: chiusura temporanea dal 3 al 6 giugno.

Acquaworld a Concorezzo: relax tropicale a pochi km da Milano

Aperto dal 7 giugno al 7 settembre, Acquaworld è il parco indoor & outdoor più amato in Lombardia. Quest’anno si arricchisce di una novità esotica: Blue Paradise, una laguna con sabbia bianca, acqua cristallina e ombrelloni di paglia.

Biglietto giornaliero da 21,90€ online , gratuito per bambini sotto gli 80 cm.

, gratuito per bambini sotto gli 80 cm. Zone per adulti, bimbi, scivoli e eventi come lo schiuma party “School Out” del 7 giugno.

Tiki Bay apre il 7 giugno, mentre la nuova laguna Blue Paradise sarà disponibile dal 1 luglio.

Aquaneva a Inzago: parco acquatico + Paese dei Balocchi

Dal 31 maggio al 7 settembre, Aquaneva propone:

Piscine, scivoli, baby octopus, percorso con corrente.

Area giochi, trenino delle meraviglie, minigolf e baby adventure.

Orari : tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Prezzi: 17€ nei feriali, 21,50€ nei weekend (promozioni e riduzioni sul sito ufficiale).

Perfetto se hai bambini e vuoi una giornata tra tuffi, relax e tanto gioco.

Acqua Splash: tuffi, dj set e schiuma party

Apre il 7 giugno con una festa di fine scuola a suon di schiuma e musica!

Orari : tutti i giorni 9:30 – 19:00.

: tutti i giorni 9:30 – 19:00. Vasche, verde, scivoli, bar e lettini prenotabili online.

Sono disponibili abbonamenti stagionali.

Una scelta smart se cerchi divertimento puro a tutte le età, con un occhio anche alla comodità.

Piscine in arrivo: cosa ci aspetta nel prossimo futuro?

Molti impianti sono ancora chiusi per lavori di riqualificazione, ma le novità in arrivo sono tante:

Saini : riapertura prevista a fine 2025, grazie a un maxi investimento dell’Università Statale.

: riapertura prevista a fine 2025, grazie a un maxi investimento dell’Università Statale. Scarioni : lavori più lunghi, apertura stimata nel 2028.

: lavori più lunghi, apertura stimata nel 2028. Lido, Argelati e Suzzani: riapertura entro il 2026, sotto la gestione di Go Fit.

La Milano del futuro avrà piscine moderne e sostenibili, ma per ora ci si gode quelle che resistono.

Insomma, anche se l’offerta non è vastissima, le opzioni per un tuffo a Milano estate 2025 non mancano. Che tu scelga una piscina classica, un parco acquatico fuori porta o un’oasi urbana con aperitivo e musica, il relax è assicurato.