800 anni del Cantico delle Creature: Frati Minori Cappuccini Missionari celebrano San Francesco

800 anni del Cantico delle Creature

L’antropologo e tanatologo P. Guidalberto Bormolini in dialogo con fra Carmine Giovanni Ferrara, assistente pastorale dell’Università Cattolica e autore del podcast ‘Con gli occhi di Francesco’.

Martedì 3 giugno, ore 20.30, chiesa del Santo Crocifisso,

p.le Cimitero Maggiore 5, Milano

www.missioni.org

In occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature, i Frati Minori Cappuccini Missionari di Milano invitano i cittadini a un evento di riflessione e confronto sulle tematiche della spiritualità francescana, dalla lode al Creato e alle Creature fino alla riflessione su “sora nostra Morte corporale”.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione che cura il progetto “Frate Francesco 2023-2026 – Centenari francescani in Lombardia”, vede in dialogo l’antropologo e tanatologo padre Guidalberto Bormolini con l’assistente pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore fra Carmine Giovanni Ferrara, autore del podcast “Con gli occhi di Francesco”, disponibile in 6 puntate su RaiPlaysound. Introduce l’incontro il responsabile di Missioni estere, fra Giovanni Cropelli.

L’appuntamento è per martedì 3 giugno alle 20.30 nella mistica cornice della chiesa del Santo Crocifisso, in piazzale Cimitero Maggiore 5, adiacente al convento dove ha sede il Centro Missionario (disponibile ampio parcheggio libero. Mezzi pubblici: pullman 40 e tram 14).

L’ingresso è libero su prenotazione sul sito Eventbrite.

Il podcast “Con gli occhi di Francesco”, che sarà presentato durante la serata, è stato ideato da Festival Francescano e Frati Minori del Nord Italia e offre un’interpretazione esistenziale e attualizzata del celebre componimento di san Francesco d’Assisi.

Nell’ultima delle 6 puntate, il dialogo è con padre Bormolini, con il quale sono commentati i versetti del Cantico dedicati alla lode del Creatore per sorella Morte. Un’occasione per riflettere sulle ragioni della “rimozione” della morte operata dalla moderna civiltà occidentale e su come si possa affrontare quest’ultimo, delicato passaggio della nostra vita con la serenità di Francesco.

Guidalberto Bormolini è assistente spirituale, conferenziere e tanatologo. Laureato alla Pontificia Università Gregoriana, ha conseguito la Licenza in Antropologia teologica ed è dottorando in Teologia spirituale presso l’Ateneo S. Anselmo di Roma. Vive e lavora nella comunità dei “Ricostruttori nella preghiera”.

Il programma delle iniziative di “Frate Francesco 2023-2026. Centenari francescani in Lombardia” è consultabile sul sito fratefrancesco2026.it

Sono partner del progetto: Provincia S. Antonio dei Frati Minori; Provincia di Lombardia dei Frati Minori Cappuccini; Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova dei Frati Minori Conventuali; Associazione Ordine Francescano Secolare di Lombardia – GiFra; Federazione Immacolata Concezione delle Sorelle Clarisse di Liguria, Lombardia e Piemonte; Commissariato di Terra Santa del Nord Italia; Arcidiocesi di Milano; Università Cattolica del Sacro Cuore; Agesci Lombardia; Museo dei Cappuccini di Milano; P.I.M.E.; Fondazione Cineteca di Milano; Associazione Musei Ecclesiastici Italiani; Teatro Carcano.