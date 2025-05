30 Maggio: Concerto Radio Italia 2025 a Milano, inizia il conto alla rovescia

Milano si prepara a un evento imperdibile: questo venerdì, il 30 maggio 2025, torna in Piazza Duomo il grande concerto gratuito di Radio Italia Live, con una line-up stellare e migliaia di fan attesi sotto il palco.

Mancano ormai pochissimi giorni a uno degli appuntamenti musicali più attesi del mese a Milano: venerdì 30 maggio la splendida cornice di piazza Duomo si trasformerà nel palcoscenico del Concerto di Radio Italia Live 2025, evento gratuito che ogni anno attira migliaia di spettatori da tutta Italia. Un concerto imperdibile, nel cuore della città meneghina, per chiudere in bellezza il mese di maggio a ritmo di musica. Ecco tutti i dettagli. Basta fila alla macchinette: per metro e bus usa l’app di Telepass Una lineup stellare per Radio Italia Live 2025 a Milano

Anche quest’anno la lineup non delude le aspettative: sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, si alterneranno artisti amatissimi dal pubblico e protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. A presentare la serata, le voci di Radio Italia insieme a ospiti come Enzo Miccio.

Ma chi salirà sul palco? A infiammare la piazza ci saranno Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi (di ritorno dall’Eurovision 2025, dove si è guadagnato la quinta posizione), Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari. Insomma, uno dei concerti da non perdere a Milano quest’anno.

Ingresso, biglietti e orari: tutto quello che c’è da sapere

Il concerto è gratuito, ma l’ingresso in piazza è possibile solo con accredito ottenuto tramite la registrazione su TicketOne. Tutti i pass sono andati esauriti in pochissimo tempo, per cui non è più possibile acquistarne altri.

Chi ha ottenuto l’accredito dovrà esibirlo all’ingresso e accedere entro e non oltre le 18:30, per disposizioni di gestione di ordine pubblico. Non sono previsti maxischermi in altre zone della città, quindi chi non ha l’accredito dovrà optare per la visione da casa.

Come ogni anno, è stata predisposta un’area accessibile sul Sagrato Alto del Duomo per persone con disabilità e accompagnatori, senza bisogno di prenotazione. L’accesso avviene tramite le rampe da via dell’Arcivescovado o Corso Vittorio Emanuele II.

Niente biglietto? Come seguire il concerto in TV e streaming

Per chi non potrà essere in piazza, nessun problema: l’evento sarà trasmesso in diretta dalle 20:40 su più canali:

Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canali 70 e 570 DTT, 725 di Sky, 35 di TivùSat);

radioitalia.it, app ufficiali e dispositivi Echo;

Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Come arrivare al concerto e info su trasporti e viabilità

Piazza Duomo è facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico milanese, con la possibilità inoltre di acquistare i biglietti ATM anche online tramite appositi servizi per i mezzi pubblici. Le linee M1 (rossa) e M3 (gialla) della metropolitana fermano direttamente in piazza, rendendo semplice l’accesso anche a chi arriva da fuori città.

Grazie alla collaborazione con Trenord, è disponibile un biglietto ferroviario speciale (in vendita dal 22 maggio) che permette di raggiungere Milano da qualsiasi stazione della Lombardia al prezzo unico di 13 euro. I bambini sotto i 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un adulto con biglietto.

Infine, sono attese alcune modifiche alla viabilità e alla circolazione pedonale in centro, con misure temporanee di sicurezza attorno all’area del concerto. Al momento non sono ancora uscite novità in merito, ma si consiglia di restare aggiornati sui canali ufficiali del Comune di Milano e ATM.