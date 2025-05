Grande Fiera del Lavoro a Merlata Bloom Milano

Il 28 maggio candidati e aziende si incontrano. Dopo il successo nell’ultimo anno e mezzo dei primi 7 eventi di recruiting con circa 100 aziende e oltre 600 candidati, di cui il 25% ha superato le pre-selezioni, il nuovo format si arricchisce anche della presenza delle Istituzioni, delle aziende del territorio e del terzo settore

L’iniziativa nata in collaborazione con Afol Metropolitana dedica una giornata a colloqui e workshop per la crescita professionale. Appuntamento dalle 9:30 alle 16:00, per partecipare iscrizione al link: https://forms.office.com/e/RqbqYm7kpX

Mercoledì 28 maggio Merlata Bloom Milano, la shopping & leisure destination situata nel quadrante nord ovest di Milano, ospiterà una grande Fiera del Lavoro, un evento pensato per favorire l’incontro tra aziende, agenzie per il lavoro, enti del terzo settore e candidati alla ricerca di una posizione lavorativa, con l’obiettivo di favorire l’occupazione del territorio a partire dalla comunità locale. L’iniziativa è il frutto della collaborazione, avviata due anni fa, tra Merlata Bloom Milano e Afol Metropolitana, azienda di riferimento pubblico in tema di lavoro.

In un anno e mezzo, sono stati 7 gli eventi di recruiting ospitati da Merlata Bloom Milano: questi appuntamenti hanno visto la partecipazione attiva di 98 aziende e l’interesse di 607 candidati, con presenza femminile pari al 45% e maschile del 55%, e una fascia di età che va dagli under 30 (34%) agli over 50 (16%), di cui in particolare il 50% si colloca nel mezzo (tra i 30 e i 50 anni). Dopo aver sostenuto i colloqui di selezione, il 24% dei partecipanti è risultato idoneo e ha potuto proseguire l’iter di selezione interno alle aziende: di questi, il 53% ha ottenuto un contratto di lavoro subordinato.

Fiera dLa Fiera del Lavoro, che si svolgerà il 28 maggio dalle 09.30 alle 16.00 presso l’area food al primo piano dello shopping center (via Daimler 61 a Milano), arricchirà il format con la presenza delle Istituzioni, una vetrina di presentazione delle aziende in cerca di profili idonei per le proprie posizioni aperte, oltre che con workshop di orientamento professionale pensati per aiutare i talenti a esplorare i progetti sul territorio e scoprire corsi di formazione per aggiornare le proprie competenze. In questo contesto, i candidati e le candidate continueranno ad avere anche la possibilità di incontrare direttamente i recruiter per presentare il proprio curriculum e sostenere colloqui in un contesto informale e inclusivo.

Per la prima volta saranno presenti anche aziende del territorio come: Alascom, ATM, Battistolli, Bebek, Brothering Milano, Fabiani Gioiellerie, HQ Engineering e Rami Service. A queste si aggiungono alcuni brand presenti a Merlata Bloom Milano tra cui: Arabian Oud, Barazzoni, Billy Tacos, Calavera, Douglas, HalfPrice, Nashi Argan, Paragon Shop, Ric, Roadhouse, Sandro Ferrone, Signorvino, Skechers, Starbucks (Percassi) e Wycon; saranno presenti anche le Agenzie per il Lavoro Adecco, Ali, Etjca, Gi Group, Lavoropiù, Maw, Openjobmetis, Qualificagroup, Randstad, Synergie e Umana; infine, gli Enti del Terzo Settore: A&I Cooperativa Sociale Onlus, Enaip Lombardia, Fondazione Clerici, Mestieri Lombardia, Progetto Mirasole, San Cristoforo Cooperativa Sociale Onlus e enti di formazione.

Tra le mansioni più ricercate: addetti alla vendita, addetti alla ristorazione, store manager, autisti e manutentori.

Per partecipare è necessario registrarsi all’evento compilando il form dedicato al seguente link:

https://forms.office.com/e/RqbqYm7kpX

Per maggiori informazioni:

