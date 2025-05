Il commento di Luciano: 38a giornata di serie A – Il Napoli agguanta lo scudetto

Buongiorno amici lettori, emesso ieri sera il verdetto sulla stagione che si conclude domani, domenica 25 maggio. Ampiamente previsto, tutto secondo pronostici e non sono serviti amuleti, scongiuri, cabala, e menagramo di parte per sottrarre il quarto scudetto al Napoli di Conte. Ma non è mancato ancora qualche minuto di ribaltone, quando al Maradona rimbalzava la notizia del vantaggio dell’Inter a Como. Era il 20° del primo tempo, il Napoli comandava ovviamente il gioco, ma ancora non aveva messo un pallone alle spalle del portiere dei sardi. L’Inter, in quel momento, aveva messo la freccia superando di un punto in classifica gli azzurri ed era potenzialmente campione per una ventina di minuti e poco più, prima che il Maradona esplodesse per il gol di McTominay, che portava il Napoli in paradiso. Il resto è pura accademia, prima e seconda del campionato terminavano il loro cammino con l’identico risultato.

Napoli-Cagliari 2-0

La squadra di Conte piega il Cagliari al Maradona e vince il suo quarto tricolore, il secondo negli ultimi tre anni. Decisive le reti dei soliti McTominay e Lukaku. Con un gol per tempo la squadra di Conte ha regolato quella di Nicola e si è regalata questo meritato trionfo. Gara a senso unico e tenuta in piedi solo dalle parate di Sherri. Maradona in festa, tricolori per tutta Napoli, che si può dire (a posteriori) ne aveva sentore già prima della partita, avendo da giorni inondato la città del Vesuvio con ogni gadget e bandiera possibile, togliendo per scaramanzia soltanto quel numero 4, come Conte aveva prudentemente predicato. Il gol che toglieva invece ogni freno alla gioia napoletana, arrivava al 42′ dal solito McTominay: cross dalla destra da parte di Politano per lo scozzese, che in mezza rovesciata buca le mani di Sherri anticipando Zappa. All’intervallo, vantaggio quindi sia dei nerazzurri a Como che al Maradona per gli azzurri, e il botta e risposta insiste nella ripresa: nemmeno il tempo di qualche mugugno del pubblico per il raddoppio dell’Inter, e Lukaku riceve palla da Rrahmani, controlla, supera di forza prima Adopo, poi Mina, si invola e batte Sherri, esattamente al 52′, un minuto più tardi del raddoppio dell’Inter a Como. Gol di potenza, alla sua maniera, e cala il sipario sulla lotta scudetto.

Como-Inter 0-2

L’Inter fa il suo, espugna Como, ma come da pronostico non è stato sufficiente. Al Sinigaglia finisce 2-0 per gli uomini di Inzaghi, squalificato e costretto a lasciare il posto in panchina al vice Farris: De Vrij apre al minuto 20 nel primo tempo, Correa chiude con un bel gol al 51′, inizio ripresa. E nel mezzo c’è pure un’espulsione di Reina, all’ultima in carriera, che facilita ancor più le cose ai nerazzurri. Insomma, tutto abbastanza facile. Il problema è che da Napoli non arrivano buone notizie: anche lì 2-0, anche lì un gol per tempo, con i minuti del raddoppio curiosamente vicini come i punti in classifica. L’Inter concretizza il sorpasso solo per una ventina o poco più di minuti, dalla rete di De Vrij a quella di McTominay, prima di accettare la realtà di un secondo posto finale. Dopo la Coppa Italia, forse un po’ snobbata in prospettiva Champions, sfuma così anche lo scudetto, ma da ora tutte le attenzioni saranno puntate su Monaco di Baviera: sabato 31, contro il PSG, c’è in ballo quella coppa dalle grandi orecchie che potrebbe ampiamente ripagare Inzaghi e i suoi di ogni delusione stagionale, oltre a riportare lustro e posizioni ranking UEFA al calcio italiano.

A domani quindi le restanti partite, con Juventus, Roma e Lazio a contendersi l’ultimo posto disponibile per la Champions, e in bilico anche la posizione di Lecce, Parma, Venezia ed Empoli per la terza squadra che sarà retrocessa in compagnia del Monza.

Buon week end a tutti!