Nasce Puccini Online: un portale innovativo per esplorare l’universo di Giacomo Puccini

Valorizzare e rendere accessibile l’eredità di Giacomo Puccini attraverso il digitale: questo è l’obiettivo di Puccini Online, il nuovo portale ideato e coordinato dall’Archivio Storico Ricordi, realizzato in occasione del centenario della morte del grande compositore italiano. Più di una semplice raccolta di documenti, Puccini Online è una piattaforma dinamica, un aggregatore di fonti archivistiche, bibliografiche e iconografiche provenienti da diverse istituzioni pubbliche e private.

Navigando tra le pagine del portale, Puccini viene esplorato attraverso lo spoglio e la visualizzazione di circa 1700 lettere, centinaia di bozzetti scenografici, manoscritti musicali e libretti originali, fotografie d’epoca, locandine e registrazioni sonore storiche. “Questo progetto rappresenta un ponte fra passato e futuro” sottolinea Pierluigi Ledda, direttore dell’Archivio Storico Ricordi. “L’obiettivo è non solo conservare, ma rinnovare e diffondere la conoscenza del patrimonio pucciniano attraverso modalità interattive e interdisciplinari”.

Compatibile con i principali standard nazionali di descrizione archivistica e digitalizzazione, il portale viene costantemente aggiornato e permette a chiunque (singolo cittadino o istituzione) in possesso di materiali di varia natura legati alla figura di Puccini di creare una scheda e condividere col mondo l’immagine e la storia del documento.“La piattaforma è pensata per essere aperta e inclusiva, nello spirito della cosiddetta Public History”, continua Ledda, “uno spazio digitale in cui studiosi, appassionati e curiosi possono incontrare il compositore sotto una luce sempre nuova”.

Tra i materiali già presenti sul portale digitale ci sono documenti dalla natura più disparata: dagli abbozzi per il finale dell’ultima opera del maestro, l’incompiuta Turandot, alle fotografie scattate da Puccini stesso, passando per i manifesti delle prime rappresentazioni, le cartoline illustrate e i francobolli a lui dedicati.

Grazie all’integrazione di materiali digitalizzati da istituzioni prestigiose come il Museo Teatrale alla Scala, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia, il Teatro dell’Opera di Roma, il Festival di Torre del Lago e il Puccini Museum di Lucca, Puccini Online si configura come uno strumento essenziale per la ricerca e un punto di riferimento per gli appassionati di opera e musica italiana.