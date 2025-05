20 Maggio Giornata Internazionale della Ricerca Clinica

Per la terza volta, società scientifiche, aziende e centri di ricerca scendono in piazza per incontrare i cittadini ed informarli sulla ricerca clinica.

È vero che nelle Sperimentazioni Cliniche vengono arruolati pazienti ignari? È vero che i risultati delle ricerche vengono tenuti segreti? È vero che le sperimentazioni cliniche non hanno alcun tipo di controllo?

Per la terza volta, AFI, Cluster lombardo scienze della vita, FADOI, GIDM, SIMeF, nell’ambito della Giornata Internazionale degli Studi Clinici del 20 Maggio, scenderanno in piazza per fornire ai Cittadini un’informazione corretta, sfatare falsi miti e luoghi comuni sulla Sperimentazione Clinica e fornire ai Cittadini un’informazione corretta, con lo scopo di far comprendere il valore e l’importanza della ricerca clinica.

Il 20 maggio si celebra, come ogni anno, la Giornata Internazionale degli Studi Clinici, per commemorare il giorno in cui, nel 1747, James Lind avviò la prima sperimentazione clinica che confrontava diversi trattamenti per lo scorbuto tra i marinai della British Royal Navy.

L’obiettivo della Giornata Internazionale degli Studi Clinici, anche detta International Clinical Trials’ Day, è di aumentare la consapevolezza circa l’importanza della ricerca clinica, come prerequisito necessario per far progredire le conoscenze scientifiche e migliorare i trattamenti delle malattie.

Anche quest’anno, alcune Associazioni Scientifiche di rilevanza nazionale AFI – Associazione Farmaceutici Industria, FADOI – Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, GIDM – Gruppo Italiano Data Manager, SIMeF – Società Italiana di Medicina Farmaceutica, con il supporto di Cluster lombardo scienze della vita e con il patrocinio di AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco, ISS – Istituto Superiore di Sanità, MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Lombardia, Comune di Milano e dei principali centri clinici di ricerca italiani, vogliono celebrare questa giornata in piazza, insieme. Inoltre, alcuni Centri di Ricerca sul territorio (Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XIII, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno) hanno deciso di partecipare all’ iniziativa.

Gli obiettivi di quest’iniziativa sono quelli di aiutare la popolazione a comprendere meglio cosa si intende quando si parla di Ricerca Clinica, di fare emergere quanto sia un lavoro esteso e complesso, e di sensibilizzare il cittadino rispetto al valore aggiunto di una ricerca di qualità, rispettosa delle norme esistenti, proficua e dinamica e che metta sempre al centro i pazienti.

Verrà allestito un corner in Piazza San Babila a Milano, dalle ore 12.00 alle ore 19:00, dove i volontari delle Associazioni si renderanno disponibili a divulgare la giusta conoscenza sull’argomento, cercando di informare correttamente i Cittadini e sfatando anche falsi miti e luoghi comuni sulla Ricerca Clinica. Verranno distribuiti gadget e volantini informativi.

Durante l’edizione precedente, sono stati registrati 1.500 contatti con i Cittadini di passaggio.

Quest’anno è stato attivato un piano di comunicazione social sviluppato in collaborazione con Chiara De Marchi, Content Creator e Divulgatrice Scientifica, che sarà presente in Piazza il giorno dell’Evento.