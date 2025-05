Milano: dopo il rinvio nuovo sciopero dei treni fissato Venerdì 23 Maggio

Un nuovo sciopero dei treni in arrivo. Venerdì 23 maggio è stato proclamato un nuovo stop per il trasporto ferroviario. L’agitazione sindacale, a carattere nazionale, è in programma per venerdì, dopo il rinvio dello sciopero nazionale inizialmente proclamato per la giornata di sabato 17 maggio 2025.

I sindacati hanno così riprogrammato lo sciopero, a una settimana di distanza dalla prima data. L’agitazione sindacale avrà, anche in questo caso, carattere nazionale.

Gli orari di Trenord per lo sciopero di venerdì 23 maggio

Trenord ha reso noti gli orari per lo sciopero di venerdì 23 maggio. Saranno possibili ripercussioni dalla una alle 23:59 di venerdì 23 maggio 2025, con possibili disagi per i treni regionali, suburbani, e per il servizio aeroportuale e lunga percorrenza di Trenord. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei Servizi Minimi Garantiti.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Previsti anche autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

“Lo sciopero dei treni venerdì dalle ore 01:00 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio 2025 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia” spiegano dall’azienda.