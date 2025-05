A Fuoriorticola, Milano svela l’incontro inedito tra arte e natura.

Per questa edizione di Flash, lasciamo i consueti giardini Indro Montanelli per immergerci nel cuore pulsante di Milano, trasformata da Fuoriorticola in un sorprendente itinerario tra arte e botanica. La settima edizione della manifestazione diffusa di Orticola di Lombardia, dedicata al tema “Giardino, cultura e arte”, invita a esplorare le inattese connessioni creative che fioriscono in giardini, gallerie, musei e orti botanici.

La rete dei Musei amici di Orticola si arricchisce di nuovi prestigiosi nomi: il Civico Museo Archeologico, l’Acquario e la Civica Stazione Idrobiologica, la Pinacoteca Ambrosiana – scrigno di storia milanese – e la Fondazione Adolfo Pini, restituita alla città dopo un accurato restauro. Questi si uniscono alle istituzioni che da anni animano la manifestazione.

La nostra visita ci conduce alla Gam, Galleria di Arte Moderna, dove, tra le eleganti sale di Villa Reale Belgioioso, ammiriamo il delicato ritratto di Francesco Hayez raffigurante la giovane contessina Antonietta Negroni Prati Morosini circondata da rose, nate forse dall’ispirazione di un rigoglioso giardino.

Il Museo Bagatti Valsecchi ci accoglie con la mostra “Da allora ad Oggi”, dove i visionari vasi in vetro soffiato dell’artista giamaicano Hugh Findletar narrano un viaggio tra la cultura della sua terra e la passione per l’orticoltura, sbocciata in Kenya e perfezionata a Murano.

Alla Salamon Fine Art, la natura si fa scultura nelle opere in ferro battuto di Luciano e Ivan Zanoni. Un maestoso ulivo, minuscoli insetti, delicati fiori di bambù e un etereo canneto prendono vita dalle mani di questi “fabbri di nascita, artisti per vocazione”, il cui talento fu intuito dal grande critico lombardo Gianni Testori.

Infine, con le vetrine fiorite, l’arte esce dai confini museali per dialogare con la città. Allestimenti floreali reinterpretano opere iconiche, come l’omaggio di Sotheby’s alla “Madonna della Misericordia” di Antonio Boselli, visibile al vicino Museo Bagatti Valsecchi. Un affascinante connubio tra la bellezza reale dei fiori e la sua rappresentazione artistica, a ricordare l’incessante fonte di ispirazione che la natura offre all’arte.