Joinus Milano: inaugurato il nuovo hub di cultura del lavoro

JoinUs offre attività formative ed esperienziali come risposta concreta a giovani, scuole e imprese nel percorso di orientamento scolastico e professionale.

Nei primi 6 mesi di apertura, 120 eventi di orientamento per 1.700 studenti.

Secondo gli ultimi dati di Regione Lombardia il tasso regionale di dispersione scolastica si attesta al 9,9%

È stato presentato lo scorso 8 maggio alle istituzioni, alle imprese e alla cittadinanza JoinUs Milano, il nuovo hub milanese promosso dall’ente di formazione professionale Galdus con il sostegno di una rete di scuole, imprese e altri attori del settore, situato in zona Bocconi nei pressi del parco Ravizza.

JoinUs è pensato per accompagnare le nuove generazioni nel percorso di crescita scolastica, professionale e personale ed è uno spazio polifunzionale che pone al centro la cultura del lavoro per contrastare stereotipi e pregiudizi, far conoscere correttamente mestieri e settori del futuro, fornire elementi che rendano i giovani capaci di orientarsi verso scelte coerenti con le loro potenzialità e desideri, con le reali esigenze del mercato del lavoro. Secondo gli ultimi dati di Regione Lombardia il tasso regionale di dispersione scolastica si attesta al 9,9%, ovvero circa 259.300 ragazzi considerando il numero di iscritti a scuole secondarie nell’anno scolastico 2024-2025 in Lombardia. A questi numeri si aggiungono quelli degli studenti che, dopo aver frequentato uno o più anni di scuola superiore, si accorgono di aver scelto il percorso errato: negli ultimi due anni sono stati oltre 1.400 i giovani milanesi provenienti da licei, istituti tecnici, professionali e IeFP che si sono rivolti alla sola realtà di Galdus alla ricerca di una verifica della propria scelta e di ri-orientamento. JoinUs nasce proprio per contrastare la dispersione scolastica e accompagnare i giovani a intraprendere percorsi di successo e di soddisfazione in linea col mercato del lavoro in costante evoluzione.

All’evento di presentazione erano presenti Diego Montrone, socio fondatore e presidente di Galdus Formazione; Simona Tironi, assessore all’istruzione, formazione, lavoro di Regione Lombardia; Walter Bianchi, Presidente di UMANA FORMA; Sabina Belli, amministratrice delegata del gruppo Pomellato a Milano; Alberto Molinari – General Manager di Puratos Italia.

“Il nostro territorio è spesso ricco di opportunità non conosciute – ha dichiarato Diego Montrone, socio fondatore e presidente di Galdus Formazione – . JoinUs nasce per far conoscere correttamente mestieri e settori del futuro, fornire elementi che renderanno i giovani capaci di orientarsi verso scelte di soddisfazione, coerenti con le loro potenzialità e desideri e in linea con le reali esigenze del mercato del lavoro. Un supporto all’orientamento non può essere quindi circoscritto al momento che precede la scelta scolastica o professionale ma dev’essere un percorso continuo sostanziato da una didattica orientativa”.

Simona Tironi, Assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, aggiunge: “Orientare i giovani verso percorsi di crescita personale, scolastica e professionale è una delle missioni fondamentali di Regione Lombardia, perché crediamo che ogni ragazza e ogni ragazzo debbano avere l’opportunità di scoprire e valorizzare il proprio talento. L’hub JoinUs Milano rappresenta un modello innovativo, che mette al centro le persone, i loro sogni e le competenze necessarie a trasformarli in realtà. Nei prossimi mesi Regione Lombardia sarà ancora più vicina ai giovani con una nuova misura a sostegno dell’orientamento, della formazione e dell’incontro tra scuola e mondo del lavoro insieme al mondo del terzo settore”.

Da novembre 2024 ad oggi, lo spazio JoinUs ha già ospitato 120 eventi di orientamento che hanno visto la partecipazione di oltre 1.700 studenti provenienti da scuole secondarie di primo e secondo grado di Milano e provincia. Ma è solo un punto di partenza, perché il calendario 2025 è già ricco di appuntamenti.

Per scoprire tutti gli eventi in programma visitare il sito ufficiale www.joinusmilano.it

Per partecipare ad un evento o per proporre un’iniziativa da realizzare all’interno dello spazio JoinUs, è necessario scrivere una mail a info@joinusmilano.it

JoinUs. JoinUs è un luogo a servizio della città – e non solo – nel quale studenti, famiglie, scuole, enti formativi, imprese e organizzazioni del terzo settore si incontrano per costruire insieme un futuro fatto di scelte consapevoli, competenze concrete e opportunità reali. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo concreto di presentare ai giovani le reali opportunità occupazionali da tener presente, insieme a sogni e inclinazioni, per scelte consapevoli in ambito formativo. Allo stesso tempo si tratta di un progetto che mette fisicamente in rete giovani e imprese costantemente alla ricerca di personale qualificato.

JoinUs è sia un luogo fisico – attrezzato con spazi flessibili, corner esperienziali, postazioni digitali con possibilità di collegamenti in streaming, aree per incontri pubblici e workshop -, sia una piattaforma culturale ed educativa viva, progettata per accogliere, attivare e motivare le nuove generazioni.

Il progetto prevede svariate attività di orientamento, tra cui:

laboratori orientativi esperenziali , che permettono ai giovani di “toccare con mano” mestieri e competenze attraverso attività pratiche;

, che permettono ai giovani di “toccare con mano” mestieri e competenze attraverso attività pratiche; Workshop tematici e incontri con professionisti , per conoscere il dietro le quinte dei settori strategici e delle filiere produttive del territorio.

, per conoscere il dietro le quinte dei settori strategici e delle filiere produttive del territorio. Talk e testimonianze di figure ispiranti , per favorire il confronto diretto con storie reali di crescita e successo professionale.

, per favorire il confronto diretto con storie reali di crescita e successo professionale. Percorsi per la scoperta delle soft skills : autoconsapevolezza, comunicazione, problem solving, gestione delle emozioni.

: autoconsapevolezza, comunicazione, problem solving, gestione delle emozioni. Orientamento genitoriale: incontri per aiutare le famiglie a supportare scelte formative consapevoli.

incontri per aiutare le famiglie a supportare scelte formative consapevoli. Attività di ri-orientamento per chi è in difficoltà con il percorso scolastico/formativo già intrapreso.

con il percorso scolastico/formativo già intrapreso. Spazi di ascolto e supporto psicologico , per affrontare difficoltà emotive, motivazionali e relazionali.

, per affrontare difficoltà emotive, motivazionali e relazionali. Open day e visite guidate per le scuole: esperienze interattive personalizzate per gruppi classe o interistituti.

JoinUs si trova a Milano in Via Pompeo Leoni 1.