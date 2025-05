Donne in Movimento: a Milano il 1° Gala Fira per la ricerca sulle malattie reumatologiche

Una serata di arte, danza, musica e solidarietà per finanziare la ricerca sulle malattie reumatologiche che colpiscono soprattutto le donne.

La raccolta fondi contribuirà a finanziare la 1° Borsa di Ricerca “Carla Fracci” istituita per sostenere progetti innovativi di giovani ricercatori.

Grazie ai progressi della ricerca le donne possono gestire meglio queste malattie croniche anche durante la gravidanza o la menopausa.

– Martedì 20 maggio andrà in scena al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano il Primo Gala FIRA per la Ricerca sulle Malattie Reumatologiche – Donne in Movimento! Organizzato dalla Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia (FIRA), l’evento unisce arte, danza e musica per raccogliere fondi destinati allo studio delle malattie reumatologiche che colpiscono soprattutto le donne, come sottolinea il titolo della serata.

Le malattie reumatologiche che interessano in particolare il genere femminile – tra cui osteoporosi, fibromialgia, artrite reumatoide, artrosi e connettiviti – rappresentano una sfida significativa per la salute e la qualità di vita, limitando la libertà di movimento e comportando impatti rilevanti sul benessere quotidiano. La diagnosi precoce e la gestione attenta delle malattie reumatologiche sono importanti specialmente in momenti critici quali la gravidanza e la menopausa.

Il contributo della ricerca è fondamentale per migliorare la qualità di vita di milioni di pazienti. “Gli studi scientifici, che hanno condotto a nuove tecniche diagnostiche e opzioni terapeutiche, stanno contribuendo a una gestione sempre più personalizzata di queste patologie, permettendo alle pazienti di affrontare con maggior serenità tutte le fasi della vita” sottolinea il prof. Carlomaurizio Montecucco, Presidente FIRA e Ordinario di Reumatologia all’Università di Pavia, Policlinico San Matteo.

“Grazie alla ricerca, l’approccio alle malattie reumatologiche più gravi e invalidanti si avvale di procedure diagnostiche sempre più raffinate che consentono un inquadramento estremamente preciso delle diverse forme morbose e di farmaci biotecnologici che permettono una terapia sempre più personalizzata, ritagliata sul singolo paziente” fa notare il prof. Montecucco. “Nonostante ciò, molto resta da fare sul piano della prevenzione e dell’intervento sulle cause dei disordini, immunologici e non, responsabili di queste malattie che colpiscono con maggior prevalenza il sesso femminile in tutte le fasce di età”.



La Prima Borsa di Ricerca “Carla Fracci”

Il ricavato della serata contribuirà a finanziare la 1° Borsa di Ricerca “Carla Fracci”, istituita da FIRA come tributo all’étoile testimonial della Fondazione per oltre 12 anni, e dedicata a progetti innovativi mirati alla cura delle malattie reumatologiche al femminile. “Vogliamo restituire alle donne la libertà di muoversi senza dolore”, dichiara il prof. Montecucco. “Grazie a questa Borsa vogliamo stimolare e supportare altri giovani ricercatori a dedicarsi alle indagini sulle malattie reumatologiche che colpiscono le donne, per portare sempre avanti le conoscenze utili a curare meglio queste patologie”.

Arte per la Ricerca

Il Gala sarà una serata straordinaria di arte, danza, musica e solidarietà. Si terrà martedì 20 maggio 2025, dalle ore 19:00 alle 22:30, presso il prestigioso Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (via S. Vittore 21).

Il programma della serata include una performance di danza dei testimonial di FIRA Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala – che si potrà osservare straordinariamente da vicino nell’elegante Salone delle Colonne -, un cocktail di benvenuto nel chiostro quattrocentesco, visite guidate in esclusiva alle Gallerie di Leonardo e alla nuova area InScena del Museo, dedicata alle tecniche del Teatro alla Scala, e l’esibizione di giovani talenti del Conservatorio di Milano.

Per partecipare occorre registrarsi con una donazione a FIRA (a partire da 120 per persona, 60 per gli under30, detraibili/deducibili ai sensi di legge).

L’Asta Benefica

Grazie alla generosità di oltre 30 artisti contemporanei è stata organizzata un’asta benefica e saranno messe all’asta fotografie, quadri e sculture. Hanno donato una propria opera: Andrea Felice, Antonella Cappuccio, Antonella Quacchia, Archivio Ideo Pantaleoni, Christopher Broadbent, Claudio Ciaccio, Daniela Forcella, Daniela Pellegrini, Elia Festa, Enrica Borghi, Fabio Sironi, Franco Marrocco, Giovanna Giachetti, Giovanni Ronzoni, Giuseppe Portella, Italo Corrado, Jill Mathis, Lidia Palumbi, Luciano Massari, Marco Nereo Rotelli, Mario De Leo, Mauro Bellucci, Oki Izumi, Osvaldo Moi, Paola Greggio, Patrizia Comand, Pina Inferrera, Roberto Rocchi, Rodolfo Viola, Silvia Ciaccio, Silvia Rastelli, Simona Snider, Thomas Berra, Tony Hassler e Vincenzo Lo Sasso. Inoltre, verranno messi all’asta una medaglia di bronzo commemorativa di Carla Fracci – donata dal figlio, Arch. Francesco Menegatti – e le scarpette da danza dei testimonial, usate in un recente spettacolo.

L’asta si svolgerà online, attraverso il portale CharityStars.com al link www.charitystars.com/event/gala-fira-per-la-ricerca, dove sarà possibile visionare i lotti e partecipare facendo le proprie offerte dal 7 al 21 maggio. La mostra con tutte le opere all’asta si potrà visitare liberamente dal 12 al 18 maggio presso Spazio BIG Santa Marta (via Santa Marta n. 10, Milano).