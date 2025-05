Straniero ubriaco in v.le Molise cerca di farsi investire, De Corato “Ieri sera altro show in periferia completamente abbandonata dal Sindaco-Assessore”

De Corato ” 7 pattuglie di vigili di notte servono solo per gli incidenti. Con il centrodestra erano 19!”

(Nelle immagini in alto e qui sotto nel video si vede lo straniero sdraiato a terra sulle strisce pedonali di viale Molise, con una bottiglia di superalcolico in mano, chiedere alle auto di essere investito)



«Ieri sera, nella periferia del Calvairate, precisamente in viale Molise, l’ennesimo straniero in forte stato di alterazione ed in preda all’alcool, addirittura con una bottiglia di superalcolico in mano e barcollante, ha voluto fare il consueto show serale bloccando interamente il traffico in una via ad alto scorrimento, sia in entrata che in uscita dalla città, chiedendo addirittura di farsi investire e rimanendo a terra sdraiato sulle strisce pedonali! Allucinante! Questo, purtroppo, è quanto avviene nelle zone più periferiche della città, quale appunto viale Molise, soprattutto in orari serali e notturni quando in giro ci sono al massimo 7 pattuglie di Polizia Locale che si occupano dell’incidentalità stradale.

Con le Giunte di Centrodestra, fino al 2011, avevamo tutte le sere 19 pattuglie di vigili che presidiavano e controllavano adeguatamente i quartieri più critici e pericolosi, soprattutto quelli più periferici, della città. Questi episodi, con Pisapia prima e con Sala (che ha recentemente assunto la delega alla Sicurezza) ora, sono quotidiani e si verificano perché non c’è un sufficiente passaggio di pattuglie di vigili che, invece, pagando adeguatamente gli straordinari, potrebbero esserci. Polizia di Stato e Carabinieri sono impegnati in tutta la città per fatti e situazioni ancor più gravi e la sicurezza in città risente particolarmente dell’assenza dei “Ghisa” per le strade milanesi».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.