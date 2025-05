Milano Civil Week 2025: la settimana dell’impegno civico e del volontariato nella Città Metropolitana

Una ricca settimana di iniziative animerà la Città Metropolitana di Milano per presentare e celebrare il volontariato e l’impegno civico. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio, torna la Milano Civil Week, che per l’edizione 2025 avrà come tema centrale “L’Europa siamo noi!”. L’evento amplierà lo sguardo al contesto europeo, evidenziando il ruolo cruciale dei cittadini e del Terzo Settore nel promuovere i valori fondanti dell’Unione Europea: democrazia, inclusione e solidarietà.

Il programma è denso di eventi a partecipazione libera e gratuita, consultabili integralmente a [questo link](inserire qui il link effettivo) e suddivisi per data, tema, tipologia, comuni, percorsi e orari. Di seguito, un focus sulle iniziative previste nell’Alto Milanese giorno per giorno.

Giovedì 8 maggio

Legnano , ore 15:00: Europa: Unione… o? presso la sede Afamp (via Girardi 19/f). A cura di: Afamp-Associazione famiglie amici malati psichici.

Legnano, ore 16:00-18:00: L'Europa ha gli occhi dolci nella sede IAL (via Cuttica 1). A cura di: IAL Lombardia, sede di Legnano.

Legnano, ScenAperta: attori di trasformazioni sociali:
ore 17:00-17:30: "Castoro… lo sport in una scena inclusiva" in collaborazione con Castoro Sport Asd, presso Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10).
ore 21:00-22:00: "Avanzato / Azione!" presso Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10).
A cura di: ScenAperta Altomilanese Teatri e Castoro Sport Asd.

Venerdì 9 maggio

Legnano , ore 16:30: “Europa: Unione… o?” nella sede Afamp. A cura di: Afamp-Associazione famiglie amici malati psichici.

Legnano, "ScenAperta: attori di trasformazioni sociali":
ore 21:00-22:00: "Intermedio / Giovani… cambiamenti" a Palazzo Leone da Perego.
A cura di: ScenAperta Altomilanese Teatri e Castoro Sport Asd.

Sabato 10 maggio

Cuggiono , ore 14:30-16:30: Camminata nel Parco del Ticino con partenza dalla Scala di Giacobbe (piazza Santi Giacomo e Filippo 1 a Castelletto di Cuggiono). A cura di: Centro studi territoriali Athene Noctua Aps.

Legnano, ore 14:30-18:00: Europa, unita nella diversità alle Gallerie Cantoni (via Tirinnanzi). A cura di: Scuola di Babele Odv.

, ore 14:30-18:00: alle Gallerie Cantoni (via Tirinnanzi). A cura di: Scuola di Babele Odv. Legnano , ore 15:00-18:00: Europa in festa: giochi, sapori e condivisione nel Polo comunale delle Associazioni (via Abruzzi 29). Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’apprendimento dedicato alla scoperta dell’Unione Europea, con distribuzione di materiale informativo (cartine, libretti, gadget offerti da Regione Lombardia-Punto Europa Legnano), laboratorio per bambini 3-5 anni, giochi e quiz per bambini 6-10 anni e “favole a merenda” per tutti. È richiesta l’adesione entro giovedì 8 maggio tramite email all’indirizzo alvearerosalegnano@gmail.com, indicando il nominativo e l’età del partecipante. A cura di: La Banca del Tempo Auser insieme di Legnano Aps in collaborazione con Alveare Rosa.

Legnano, ore 15:00-18:00: Europa in festa: giochi, sapori e condivisione nel Polo comunale delle Associazioni (via Abruzzi 29). Un pomeriggio all'insegna del divertimento e dell'apprendimento dedicato alla scoperta dell'Unione Europea, con distribuzione di materiale informativo (cartine, libretti, gadget offerti da Regione Lombardia-Punto Europa Legnano), laboratorio per bambini 3-5 anni, giochi e quiz per bambini 6-10 anni e "favole a merenda" per tutti. È richiesta l'adesione entro giovedì 8 maggio tramite email all'indirizzo alvearerosalegnano@gmail.com, indicando il nominativo e l'età del partecipante. A cura di: La Banca del Tempo Auser insieme di Legnano Aps in collaborazione con Alveare Rosa.

Cerro Maggiore, ore 15:30-20:00: Persone, famiglie, comunità: l'Europa siamo noi! nel parco della comunità familiare Il Chiostro solidale (piazza San Francesco d'Assisi 1). Un pomeriggio con stand delle associazioni di volontariato e solidarietà familiare, inni europei e musica, giochi, attività creative e green, trucca bimbi, un'installazione realizzata da scuole e doposcuola, l'inaugurazione dell'Aula Natura, uno spettacolo di clown e un apericena. Per l'apericena è gradita la segnalazione della propria presenza e l'eventuale contributo culinario da condividere, via email a unacasaperpollicino@gmail.com o telefonicamente al 334 6757157. A cura di: Una Casa per Pollicino-Onlus (capofila), Il Chiostro Solidale, Gruppo Scout Legnano 1, Caritas Decanato di Legnano, Acli di Legnano e Cerro Maggiore, Società San Vincenzo De Paoli, Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl, Associazione AffiDandoci, Ente morale San Vittore Olona e Cerro Maggiore, Corpo musicale cittadino Aps, Il Quadrifoglio Aps, Anpi Cerro Maggiore, Associazione Cielo e Terra, Coop. soc. Intrecci, Coop. soc. Albatros, Rete Progetto 300+1, Coop. soc. Stripes, Associazione La Zuppiera, Emergency-Gruppo Volontari di San Vittore Olona.

Bernate Ticino, ore 21:00-23:00: Concerto alla Canonica (via Vittorio Emanuele II 8). A cura di: Canonica di Bernate Ticino, Coro civico Città di Magenta.

Domenica 11 maggio

Legnano , ore 9:30-12:30: Stralegnanese , corsa podistica non competitiva con ritrovo in largo Tosi. Iscrizioni: https://www.uslegnanese.it/stralegnanese/. A cura di: Us Legnanese 1913.

Legnano, ore 9:30-12:30: Stralegnanese, corsa podistica non competitiva con ritrovo in largo Tosi. Iscrizioni: https://www.uslegnanese.it/stralegnanese/. A cura di: Us Legnanese 1913.

Villa Cortese, ore 10:00 (ritrovo ore 9:00 in piazza Mazzucchelli, piazza del mercato): Bicicivica con arrivo previsto sulle sponde del fiume Ticino (zona Castelletto di Cuggiono) e rientro alle ore 17:00 circa. Percorso di circa 18 km, pranzo al sacco, sosta a metà percorso. Si consiglia di portare musica (da ascoltare fuori dal Parco). Informazioni e iscrizioni: villa.con.voi@gmail.com, tel. 347 0874663 o tramite [questo link](inserire qui il link effettivo per le iscrizioni). A cura di: Odv Con.Voi.

Bernate Ticino, ore 15:30-17:00: Visita guidata alla Canonica. A cura di: Associazione Calavas.

Giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio

Legnano: Mostra fotografica “Donne e motori? Gioie e basta” al Circolo Alberto da Giussano (via Venegoni 47). Orari: giovedì e venerdì 15:00-19:00, sabato e domenica 10:00-12:00 e 15:00-19:00. A cura di: Friends of Museo Fratelli Cozzi.