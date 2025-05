‘Pattuglione’ Polizia Locale: anche un arresto per droga

Il “Pattuglione” della polizia locale, attivo nei giorni scorsi dalle ore 20.30 alle 23.30 in piazza Bande Nere-Legioni Romane e dalle mezzanotte e mezza alle 2.30 in via Belfanti-viale Liguria, ha controllato complessivamente 270 veicoli e 328 persone.

Sono 42 le violazioni al codice della strada sanzionate, 7 le patenti ritirate; 212 conducenti sottoposti a etilometro, di cui 4 positivi. Quattro inoltre sono stati i sequestri e i fermi amministrativi, 6 le denunce.

E’ stato operato anche un arresto. Si tratta di un peruviano 33enne fermato in viale Caterina da Forlì a bordo di Peugeot 308. E’ stato trovato con 63 buste per 377 grammi di marijuana; 47 buste per 296 grammi di hashish; due grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione domiciliare con unità cinofila: sono stati sequestrati altri 600 grammi di marijuana, per un totale circa 1,3 kg di stupefacenti. Sequestrati veicolo, cellulare e 2400 euro in contanti.