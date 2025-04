Bimbo milanese in bici travolto ad Altamura: Trasferito urgentemente

Un drammatico incidente ha sconvolto una tranquilla vacanza di Pasqua in Puglia per una famiglia milanese. Un bambino di 10 anni, giunto in condizioni disperate al Policlinico di Bari, è stato successivamente trasferito all’ospedale Niguarda di Milano grazie a un volo organizzato dall’Aeronautica Militare.

Il tragico fatto si è verificato nei pressi di un distributore di carburanti lungo la statale 378 vicino ad Altamura. Mentre era in bicicletta con un parente, il piccolo è stato investito da un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche al personale del 118 intervenuto sul posto. Nonostante l’immediato intervento dell’equipe di Chirurgia maxillo facciale presso il Policlinico di Bari, la gravità dei politraumi riportati ha reso necessario il trasferimento in una struttura specializzata. La decisione, presa dopo un intervento chirurgico e un ricovero in Terapia intensiva, è stata dettata dalla necessità di cure altamente specializzate, disponibili presso il Niguarda di Milano, città di residenza del bambino.

“Il trasferimento è stato un passo necessario per garantire al piccolo le migliori possibilità di recupero”, ha dichiarato una fonte medica. La dinamica dell’incidente è ancora sotto la lente delle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Il pensiero di tutti va al piccolo e alla sua famiglia, in attesa di notizie positive.